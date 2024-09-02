https://ria.ru/20240902/dnr-1970074147.html

В ДНР за два года отремонтировали более 650 образовательных организаций

В ДНР за два года отремонтировали более 650 образовательных организаций - РИА Новости, 02.09.2024

В ДНР за два года отремонтировали более 650 образовательных организаций

Более 650 образовательных организаций Донецкой Народной Республики было отремонтировано за последние два года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:49

2024-09-02T18:49

2024-09-02T18:49

общество

донецкая народная республика

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 650 образовательных организаций Донецкой Народной Республики было отремонтировано за последние два года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За последние два года за счет федеральных средств в регионе отремонтировано более 650 образовательных организаций. В этом году запланирован ремонт еще 236 учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера. Уточняется, что в ДНР работают порядка 600 школ, где обучается почти 150 тысяч детей. "В ближайшее время они станут формировать будущее республики", - отметил Чернышенко. Также в 14 университетах обучаются около 53 тысяч студентов. В этом году для университетов ДНР установлено порядка 10 тысяч бюджетных мест. Вузы готовят востребованных для региона специалистов: традиционно по таким направлениям как угольная промышленность, металлургия, машиностроение и сельское хозяйство.

https://ria.ru/20240805/obrazovanie-1964065577.html

донецкая народная республика

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общество, донецкая народная республика, россия, дмитрий чернышенко