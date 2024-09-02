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В МИД рассказали о значимости экономической дипломатии - РИА Новости, 02.09.2024
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09:25 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/diplomatiya-1969898937.html
В МИД рассказали о значимости экономической дипломатии
В МИД рассказали о значимости экономической дипломатии - РИА Новости, 02.09.2024
В МИД рассказали о значимости экономической дипломатии
Экономическая дипломатия - одно из важнейших направлений российской внешней политики в текущей непростой геополитической обстановке, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:25
2024-09-02T09:25
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юг
дмитрий биричевский
всемирная торговая организация (вто)
юнктад
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экономическая дипломатия - одно из важнейших направлений российской внешней политики в текущей непростой геополитической обстановке, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "В условиях объявленной нам по сути экономической войны на первый план выходят задачи по переориентации внешнеэкономических связей на государства Глобального Востока и Юга. Ситуация осложняется тем, что это происходит на фоне сохраняющегося доминирования Запада в структурах глобального управления. В этой непростой обстановке экономическая дипломатия представляет собой одно из важнейших направлений российской внешней политики", - сказал он в интервью агентству. Ключевые приоритеты экономической дипломатии - это защита и продвижение интересов национальной экономики, обеспечение благоприятных внешних условий для социально-экономического развития России, поддержка российского бизнеса за рубежом. "Мы (экономический департамент - ред.) курируем участие нашей страны в деятельности целого ряда ключевых международных и региональных организаций экономического профиля, в том числе ВТО, ЮНКТАД, Всемирного банка, МВФ и других финансовых институтов, а также МОТ, ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа(ФСЭГ), Международного транспортного форума (МТФ), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Департамент ведет работу в рамках "Группы двадцати", АТЭС, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС)", - пояснил дипломат.
https://ria.ru/20240824/vengriya-1968192069.html
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россия, юг, дмитрий биричевский, всемирная торговая организация (вто), юнктад, всемирный банк, в мире
Россия, Юг, Дмитрий Биричевский, Всемирная торговая организация (ВТО), ЮНКТАД, Всемирный банк, В мире
В МИД рассказали о значимости экономической дипломатии

МИД назвал экономическую дипломатию важным направлением внешней политики России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экономическая дипломатия - одно из важнейших направлений российской внешней политики в текущей непростой геополитической обстановке, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"В условиях объявленной нам по сути экономической войны на первый план выходят задачи по переориентации внешнеэкономических связей на государства Глобального Востока и Юга. Ситуация осложняется тем, что это происходит на фоне сохраняющегося доминирования Запада в структурах глобального управления. В этой непростой обстановке экономическая дипломатия представляет собой одно из важнейших направлений российской внешней политики", - сказал он в интервью агентству.
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Ключевые приоритеты экономической дипломатии - это защита и продвижение интересов национальной экономики, обеспечение благоприятных внешних условий для социально-экономического развития России, поддержка российского бизнеса за рубежом.
"Мы (экономический департамент - ред.) курируем участие нашей страны в деятельности целого ряда ключевых международных и региональных организаций экономического профиля, в том числе ВТО, ЮНКТАД, Всемирного банка, МВФ и других финансовых институтов, а также МОТ, ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа(ФСЭГ), Международного транспортного форума (МТФ), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Департамент ведет работу в рамках "Группы двадцати", АТЭС, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС)", - пояснил дипломат.
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