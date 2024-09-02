https://ria.ru/20240902/diplomatiya-1969898937.html

В МИД рассказали о значимости экономической дипломатии

В МИД рассказали о значимости экономической дипломатии - РИА Новости, 02.09.2024

В МИД рассказали о значимости экономической дипломатии

Экономическая дипломатия - одно из важнейших направлений российской внешней политики в текущей непростой геополитической обстановке, заявил РИА Новости директор РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:25

2024-09-02T09:25

2024-09-02T09:25

россия

юг

дмитрий биричевский

всемирная торговая организация (вто)

юнктад

всемирный банк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852112_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_f52a8b02c7d65cba5f780ab9c3f07edb.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Экономическая дипломатия - одно из важнейших направлений российской внешней политики в текущей непростой геополитической обстановке, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "В условиях объявленной нам по сути экономической войны на первый план выходят задачи по переориентации внешнеэкономических связей на государства Глобального Востока и Юга. Ситуация осложняется тем, что это происходит на фоне сохраняющегося доминирования Запада в структурах глобального управления. В этой непростой обстановке экономическая дипломатия представляет собой одно из важнейших направлений российской внешней политики", - сказал он в интервью агентству. Ключевые приоритеты экономической дипломатии - это защита и продвижение интересов национальной экономики, обеспечение благоприятных внешних условий для социально-экономического развития России, поддержка российского бизнеса за рубежом. "Мы (экономический департамент - ред.) курируем участие нашей страны в деятельности целого ряда ключевых международных и региональных организаций экономического профиля, в том числе ВТО, ЮНКТАД, Всемирного банка, МВФ и других финансовых институтов, а также МОТ, ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа(ФСЭГ), Международного транспортного форума (МТФ), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Департамент ведет работу в рамках "Группы двадцати", АТЭС, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС)", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20240824/vengriya-1968192069.html

https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html

россия

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, юг, дмитрий биричевский, всемирная торговая организация (вто), юнктад, всемирный банк, в мире