https://ria.ru/20240902/delo-1970056640.html
В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты
В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты - РИА Новости, 02.09.2024
В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты
В деле о поставке некачественных бронежилетов для армии появились еще фигуранты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, который в настоящий РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:38
2024-09-02T17:38
2024-09-02T18:12
россия
происшествия
дело экс-замминистра обороны булгакова
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В деле о поставке некачественных бронежилетов для армии появились еще фигуранты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, который в настоящий момент рассматривает вопрос о продлении ареста фигурантам."Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав, Остапенко Виктор",- следует из уточненных данных обвиняемых, озвученных в суде.Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд министерства обороны Российской Федерации.В настоящее время суд в закрытом режиме рассматривает вопрос о продлении стражи обвиняемым.
https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1969999504.html
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россия, происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Происшествия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты
В деле о некачественных бронежилетах для Минобороны появились новые фигуранты
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В деле о поставке некачественных бронежилетов для армии появились еще фигуранты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, который в настоящий момент рассматривает вопрос о продлении ареста фигурантам.
"Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав, Остапенко Виктор",- следует из уточненных данных обвиняемых, озвученных в суде.
Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд министерства обороны Российской Федерации.
В настоящее время суд в закрытом режиме рассматривает вопрос о продлении стражи обвиняемым.