https://ria.ru/20240902/dagestan-1970060633.html

Школу имени Героя России Магомеджанова открыли в Дагестане

Школу имени Героя России Магомеджанова открыли в Дагестане - РИА Новости, 02.09.2024

Школу имени Героя России Магомеджанова открыли в Дагестане

Торжественное открытие школы имени Героя России Магомедали Магомеджанова состоялось в понедельник в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:04

2024-09-02T18:04

2024-09-02T18:04

республика дагестан

каспийск

магомедали магомеджанов

школа

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МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Торжественное открытие школы имени Героя России Магомедали Магомеджанова состоялось в понедельник в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе правительства республики. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов открыл в Каспийске новую школу №16 имени военнослужащего М.Магомеджанова, построенную по нацпроекту "Образование", – говорится в сообщении. Отмечается, что в новой четырехэтажной школе на 1224 места созданы все условия для комфортного обучения детей: 63 современных учебных класса, просторная столовая, библиотека, два бассейна, спортивный и актовые залы, открытые спортплощадки, четыре лифта и другое. Торжественная линейка в новой многопрофильной гимназии началась с поднятия государственных флагов под гимны России и Дагестана. "Уверен, что новая школа станет местом, в котором будут создаваться новые идеи, ученики будут достигать высоких образовательных результатов и их воспитают достойными гражданами нашей страны… Хочется пожелать, чтобы эти стены слышали только добрые слова, чтобы наши учителя никогда не теряли энтузиазма в работе и веры в своих учеников, чтобы наши ученики достойно проявляли себя и не уставали стремиться к своим мечтам", – сказал Абдулмуслимов на открытии гимназии. На стенах новой школы открыли и мемориальную доску памяти Магомеджанова. Супруга военнослужащего Муслимат Магомеджанова поблагодарила всех причастных за увековечивание памяти супруга. "Спасибо руководству республики, всем причастным за увековечивание памяти моего мужа. Школьникам хочу пожелать удачи. В добрый путь!" – сказала Магомеджанова. Замкомандующего 18-й армии гвардии полковник Магомедали Магомеджанов скончался 14 февраля в госпитале Севастополя от ранений, полученных при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Похоронили офицера 17 февраля в родном для него селе Хлют Рутульского района со всеми воинскими почестями. Указом президента России Владимира Путина он удостоен звания Героя России.

https://ria.ru/20240902/dagestan-1970042473.html

https://ria.ru/20240829/prazdnik-1969344523.html

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

каспийск, магомедали магомеджанов, школа