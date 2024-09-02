https://ria.ru/20240902/chislo-1969976924.html

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 02.09.2024

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:53

2024-09-02T13:53

2024-09-02T13:53

происшествия

здоровье - общество

белгородский район

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Уточненная информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района. Количество пострадавших увеличилось до трех человек", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. По его словам, у пострадавшей диагностировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. Глава региона добавил, что за медицинской помощью также обратился еще один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html

белгородский район

белгород

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происшествия, здоровье - общество, белгородский район, белгород, белгородская область, вячеслав гладков