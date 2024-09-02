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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 02.09.2024
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13:53 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/chislo-1969976924.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 02.09.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех
Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:53
2024-09-02T13:53
происшествия
здоровье - общество
белгородский район
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Уточненная информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района. Количество пострадавших увеличилось до трех человек", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. По его словам, у пострадавшей диагностировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. Глава региона добавил, что за медицинской помощью также обратился еще один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html
белгородский район
белгород
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происшествия, здоровье - общество, белгородский район, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Здоровье - Общество, Белгородский район, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до трех

Гладков: при обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали три человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Уточненная информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района. Количество пострадавших увеличилось до трех человек", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. По его словам, у пострадавшей диагностировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение.
Глава региона добавил, что за медицинской помощью также обратился еще один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Губернатор Вячеслав Гладков и сотрудники МЧС у поврежденного при обстреле ВСУ здания в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБелгородский районБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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