https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969888264.html

Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков

Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков - РИА Новости, 02.09.2024

Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков

Развитие Северного морского пути, являющегося стратегическим приоритетом для России, не зависит от геополитических условий и сиюминутной конъюнктуры, что... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T07:20

2024-09-02T07:20

2024-09-02T07:20

россия

баренцево море

берингов пролив

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Развитие Северного морского пути, являющегося стратегическим приоритетом для России, не зависит от геополитических условий и сиюминутной конъюнктуры, что понимают все в мире, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "СМП для нас стратегический приоритет. Очевидно, что его конечный успех не зависит от сиюминутной конъюнктуры, от геополитических условий. Это понимают абсолютно все, это уже аксиома в мире. Я убежден, что планка (перевозки грузов по СМП – ред.) сначала в 100 миллионов тонн, а позже в 200 миллионов тонн будет взята", - сказал Чекунков. Он отметил, что каждый год возрастает интенсивность судоходства по Северному морскому пути. "В этом году планируем на 50% увеличить транзитные перевозки по Севморпути. В прошлом году они были 2 миллиона тонн, в этом году рассчитываем нарастить транзит до 3 миллионов тонн. Китайская компания NewNew Shipping Line в прошлом году сделала 8 рейсов, в этом году планируют в полтора раза больше - 12 рейсов. Другие китайские компании также активно смотрят на СМП", - уточнил министр. План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Всего этот план насчитывает более 150 мероприятий с общим объемом финансирования почти 1,8 триллиона рублей. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240819/patrushev-1967131839.html

https://ria.ru/20240518/port-1946927172.html

россия

баренцево море

берингов пролив

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россия, баренцево море, берингов пролив, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)