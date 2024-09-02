Рейтинг@Mail.ru
Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969888264.html
Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков
Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков - РИА Новости, 02.09.2024
Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков
Развитие Северного морского пути, являющегося стратегическим приоритетом для России, не зависит от геополитических условий и сиюминутной конъюнктуры, что... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:20
2024-09-02T07:20
россия
баренцево море
берингов пролив
алексей чекунков
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_8e082b09e3c63eca34c85bfc0c5dd8ce.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Развитие Северного морского пути, являющегося стратегическим приоритетом для России, не зависит от геополитических условий и сиюминутной конъюнктуры, что понимают все в мире, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "СМП для нас стратегический приоритет. Очевидно, что его конечный успех не зависит от сиюминутной конъюнктуры, от геополитических условий. Это понимают абсолютно все, это уже аксиома в мире. Я убежден, что планка (перевозки грузов по СМП – ред.) сначала в 100 миллионов тонн, а позже в 200 миллионов тонн будет взята", - сказал Чекунков. Он отметил, что каждый год возрастает интенсивность судоходства по Северному морскому пути. "В этом году планируем на 50% увеличить транзитные перевозки по Севморпути. В прошлом году они были 2 миллиона тонн, в этом году рассчитываем нарастить транзит до 3 миллионов тонн. Китайская компания NewNew Shipping Line в прошлом году сделала 8 рейсов, в этом году планируют в полтора раза больше - 12 рейсов. Другие китайские компании также активно смотрят на СМП", - уточнил министр. План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Всего этот план насчитывает более 150 мероприятий с общим объемом финансирования почти 1,8 триллиона рублей. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240819/patrushev-1967131839.html
https://ria.ru/20240518/port-1946927172.html
россия
баренцево море
берингов пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_f95f8adea2407933ff32d5c0e610627f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, баренцево море, берингов пролив, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Баренцево море, Берингов пролив, Алексей Чекунков, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков

Чекунков: развитие СМП не зависит от геополитических условий, мир это понимает

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы во Владивостоке
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ледоколы во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Развитие Северного морского пути, являющегося стратегическим приоритетом для России, не зависит от геополитических условий и сиюминутной конъюнктуры, что понимают все в мире, заявил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"СМП для нас стратегический приоритет. Очевидно, что его конечный успех не зависит от сиюминутной конъюнктуры, от геополитических условий. Это понимают абсолютно все, это уже аксиома в мире. Я убежден, что планка (перевозки грузов по СМП – ред.) сначала в 100 миллионов тонн, а позже в 200 миллионов тонн будет взята", - сказал Чекунков.
Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Патрушев призвал создать тарифную модель использования ледоколов на СМП
19 августа, 16:52
Он отметил, что каждый год возрастает интенсивность судоходства по Северному морскому пути.
"В этом году планируем на 50% увеличить транзитные перевозки по Севморпути. В прошлом году они были 2 миллиона тонн, в этом году рассчитываем нарастить транзит до 3 миллионов тонн. Китайская компания NewNew Shipping Line в прошлом году сделала 8 рейсов, в этом году планируют в полтора раза больше - 12 рейсов. Другие китайские компании также активно смотрят на СМП", - уточнил министр.
План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Всего этот план насчитывает более 150 мероприятий с общим объемом финансирования почти 1,8 триллиона рублей.
Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России.
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Морской и речной порт - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Цыбульский: роль Архангельского порта возрастает в связи с развитием СМП
18 мая, 19:58
 
РоссияБаренцево мореБерингов проливАлексей ЧекунковДальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала