https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969540372.html

Алексей Чекунков: российская Арктика хорошо защищена Северным флотом

Алексей Чекунков: российская Арктика хорошо защищена Северным флотом - РИА Новости, 02.09.2024

Алексей Чекунков: российская Арктика хорошо защищена Северным флотом

Россия готовит большое будущее для арктических территорий, создавая там принципиально новое качество жизни, а дискуссии с США в ответ на их милитаристские... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:00

2024-09-02T10:00

2024-09-02T10:00

интервью

алексей чекунков

россия

арктика

дальний восток

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Россия готовит большое будущее для арктических территорий, создавая там принципиально новое качество жизни, а дискуссии с США в ответ на их милитаристские заявления относительно Арктики бессмысленны, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. В интервью РИА Новости он также рассказал о развитии Севморпути вопреки геополитической обстановке, формировании пула инвесторов для строительства города-спутника Владивостока и планах на Восточный экономический форум – 2024.— Алексей Олегович, Россия всегда призывала к мирному диалогу по арктическим территориям, а США в июле обнародовали обновленную стратегию по Арктике, где среди ключевых моментов есть заявление о том, что Арктика становится площадкой для стратегической конкуренции, и Штаты с союзниками должны быть готовы "ответить на этот вызов", что они намерены проводить военные учения в Арктике самостоятельно и с союзниками ради "демонстрации боеспособности". Как считаете, к чему в Арктике нужно готовиться нашей стране?— Мы в Арктике чувствуем себя защищенными благодаря Краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту. Мы в своем праве и с большим будущим. Те проекты, которые сегодня создаются в Арктике, меняют саму философию жизни и работы в этом регионе: от фронтира, от экстремальных условий к принципиально новому качеству жизни. Даже в особых условиях — ведь в Арктике не отменишь ни полярную ночь, ни холодные температуры — стремимся обеспечить уровень комфорта и возможности для самореализации людей не ниже, чем в любом другом месте Российской Федерации. Поэтому работаем над такими проектами, как развитие опорных пунктов Арктической зоны — через реализацию мастер-планов, собираем лучшие практики жизни и работы в Арктике.Вступать в перепалки по поводу Арктики не вижу смысла. Более половины Арктики принадлежат России, эти территории хорошо защищены, и мы, засучив рукава, на них работаем.— Какова сейчас ситуация с реализацией плана развития Северного морского пути, все ли идет в графике? Насколько активно российские и иностранные грузоотправители пользуются СМП?— В рамках выполнения плана был введен в эксплуатацию атомный ледокол "Урал", который стал третьим в серии 22220. В декабре этого года будет введен ледокол "Якутия" — он проходит швартовные испытания на Балтийском заводе. Пущен в эксплуатацию терминал "Утренний" в Ямало-Ненецком автономном округе: в прошлом году запущена первая линия завода по сжижению газа, в конце июля этого года из мурманской Белокаменки вышла вторая линия.На орбите уже четыре спутника — три спутника гидрометеорологического обеспечения и один спутник радиолокационного наблюдения за ледовой обстановкой. Организованы пять субсидируемых каботажных рейсов по акватории Северного морского пути. В этом году выполним еще три рейса.Ряд крупных проектов испытывают определенные сложности, связанные с геополитической ситуацией, но ни один проект не встал на "стоп", все проекты управляют сроками реализации. Мы находимся в контакте со всеми инвесторами и видим, что некоторые компании, которые незначительно смещают план реализации проектов, на выходе стараются сделать больше, но несколько позже.Отмечу, что каждый год возрастает интенсивность судоходства по СМП. В этом году планируем на 50% увеличить транзитные перевозки по Севморпути. В прошлом году они были 2 миллиона тонн, в этом году рассчитываем нарастить транзит до 3 миллионов тонн. Китайская компания New New Shipping Line в прошлом году сделала 8 рейсов, в этом году планируют в полтора раза больше — 12 рейсов. Другие китайские компании также активно смотрят на СМП.СМП для нас стратегический приоритет. Очевидно, что его конечный успех не зависит от сиюминутной конъюнктуры, от геополитических условий. Это понимают абсолютно все, это уже аксиома в мире. Я убежден, что планка сначала в 100 миллионов тонн, а позже в 200 миллионов тонн будет взята.— Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев давал поручение рассмотреть вопрос установления мер ответственности в отношении не выполняющих обязательства по перевозкам компаний, которые уже подписали взаимообязывающие соглашения. Сохраняются ли сейчас угрозы по невыполнению объемов транспортировки?— Наша задача – помогать инвесторам. В тех случаях, когда мы видим объективные вызовы, которые связаны с платежами, технологиями, доступностью кадров, мы в первую очередь становимся на позицию инвестора и стараемся помочь ему преодолеть этот вызов. Поэтому все проекты, заявленные в рамках трехсторонних соглашений между Минвостокразвиития, "Росатомом" и инвесторами, все находятся в стадии исполнения.Да, по ряду проектов есть корректировки. Но, повторюсь, нет ни одного инвестора, который бы отказался от реализации проекта. Мы сделаем все, чтобы эти проекты были реализованы. Даже там, где по объективным причинам сроки незначительно сдвигаются — на будущее Севморпути, имеющего 500-летнюю историю освоения и развития, такие коррективы точно не повлияют.В следующем году будет отмечаться 500-летие с момента первого упоминания о Великом северном пути, который сделал русский богослов и дипломат Дмитрий Герасимов. Поехав на Запад, он в Ватикане предположил, что если с Белого моря идти правым берегом Ледового моря, то в конце концов достигнешь страны Китай. К сожалению, широкой огласки и должного внимания этот исторический факт пока не получил, но мы вместе с "Росатомом" рассчитываем его популяризировать, потому что важно понимать контекст, насколько давно Россия выдвигает и реализует самые смелые идеи в Арктике.— В июле подписана программа российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2024-2029 годы, а также о принципах сотрудничества в Арктической зоне РФ. Что она предполагает, началась ли ее реализация?— В первую очередь это транспортные связи, установление прямого морского сообщения между Дальним Востоком и побережьем Индии. Товарооборот между портами Дальнего Востока и Индии превышает миллиард долларов, без учета нефти и товаров специального назначения. Поэтому логистический аспект этого соглашения очень важный, он позволяет развить в целом торговлю между Дальним Востоком и Индией, а также странами Юго-Восточной Азии. В рамках промежуточных остановок прорабатываем включение в российско-индийские маршруты таких стран, как Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Сейчас наиболее активно на этом направлении работает группа FESСO — Дальневосточное морское пароходство, — и сами индийские партнеры с большим интересом и вовлечением участвуют в этой работе.Также мы продолжаем изучать возможности совместного строительства судов на индийских верфях. Рассчитываем, что на предстоящем Восточном экономическом форуме могут быть подвижки по этому вопросу. Речь о судах ледового класса.— Согласно ранее озвученной вами информации, новые верфи для строительства судов ледового класса для обеспечения Северного морского пути могут быть построены в Приморье и Архангельской области. Принято ли окончательное решение по размещению новых судостроительных мощностей?— Решение примет инвестор. Это, наверное, на плечах Объединенной судостроительной корпорации. Мы с нашей стороны окажем все необходимое содействие, поскольку в любом случае такой масштабный новый проект наверняка потребует мер государственной поддержки. В том числе по линии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Возможно, будут задействованы льготы, предусмотренные для резидентов ТОР — тем более, что принято решение о создании ТОР "Столица севера" в Архангельской области. Заявки Приморья и Архангельской области равноценны — и там, и там есть сильный судостроительный кластер, но конечное решение за инвестором.— На Восточном экономическом форуме президенту РФ планируется представить детальный план реализации концепции развития острова Большой Уссурийский, которую в мае подписали Россия и Китай. В какой степени готовности план? Сразу ли после его представления начнется реализация?— Реализация уже началась. При лидерах России и Китая в мае подписана согласованная концепция развития острова. Буквально на днях прошел президиум правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, на котором в том числе были одобрены уже конкретные бюджетные ассигнования по механизму "Дальневосточной концессии" на реализацию одного из первых проектов приграничного сотрудничества — Парка Дружба народов, который был задуман нами вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным для реализации туристического потенциала острова.На территории, которая уже сейчас защищена от паводков, будет создан туристический комплекс, представляющий достижения и достопримечательности Дальнего Востока и всей России, в первую очередь, для китайских туристов. Соответствующие финансовые лимиты выделены, в следующем году начнется проектирование. Общие цели остаются неизменными: к 2030 году мы должны достичь грузооборота 1,3 миллиона тонн через пункт пропуска Большой Уссурийский и туристического потока 1,4 миллиона человек.Мы докладывали об этом проекте премьер-министру РФ Михаилу Владимировичу Мишустину в рамках его визита в Хабаровский край. Принято решение о финансировании строительства пункта пропуска — Минтранс предусмотрел соответствующие ассигнования в своей программе. Поэтому работа по реализации этого соглашения идет самым активным образом.На ВЭФ мы доложим Владимиру Владимировичу Путину о ходе реализации мастер-планов Дальнего Востока, и в рамках реализации мастер-плана Хабаровска также будем докладывать о стратегии развития Большого Уссурийского. Территория острова входит в агломерацию с Хабаровском — это 20 минут езды от центра города, так что в первую очередь выгоду от проекта получат жители Хабаровской агломерации.— До ВЭФ планировалось открытым конкурентным путем выбрать инвестора для строительства города-спутника Владивостока, а якорным инвестором должен стать консорциум российских компаний. Что с этими планами?— Да, как и планировалось, это будет не один инвестор, а группа, в которую войдут ведущие застройщики страны. Полностью сформируем этот инвестиционный пул до конца года. Нам важно сбалансировать процесс – первый, опережающий шаг, должно сделать государство. Надо обеспечить инвесторам необходимые условия, провести инженерную подготовку, укрепить берег будущей набережной, подвести инфраструктуру.Мы увидели достаточное количество интересантов, получили несколько заявок. Эти заявки сейчас дорабатываются с учетом масштаба проекта — очень глубоко и детально синхронизируем планы развития города-спутника со всеми нашими коллегами по правительству. Прежде всего, конечно, с Минстроем — буквально на днях проводили совместное совещание с министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным.Будем готовить представление этого проекта на стратегической сессии правительства по развитию Дальнего Востока для того, чтобы в конечном итоге выйти на комплексный план развития территории. Реализация такого масштабного проекта — это, конечно, задача всего правительства, всех органов власти для того, чтобы синхронизировать создание транспортной инфраструктуры, энергетической, коммунальной, социальной, развлекательной.Бизнес при этом уже двигается опережающими темпами. Застройщики уже заявили о проектах возведения жилья более чем на миллион квадратных метров на территориях, примыкающих к периметру, определенному по мастер-плану под город-спутник. То есть фактически эта территория уже активнейшим образом задействуется. И наша задача – упорядочить этот процесс.Заходят и международные инвесторы. Одним из интересных проектов является строительство центра образования для китайских абитуриентов – для подготовки к поступлению в вузы России и, в первую очередь, в дальневосточные университеты. Центр "Лунмэй" планирует проинвестировать до 5 миллиардов рублей в создание такого образовательного комплекса на площадке, непосредственно примыкающей к городу-спутнику.Мы также рассчитываем создать в городе-спутнике развлекательный парк, посвященный истории и эстетике советского периода развития Дальнего Востока и развития наших отношений с Китаем. Рабочее название "Парк советского периода". Сейчас идет проработка этого проекта с заинтересованным инвестором.— Помимо Китая, какие еще страны готовы вкладываться в строительство объектов в спутнике?— К нам приходили запросы с Ближнего Востока. Интерес проявляют турецкие подрядчики. Проект такого масштаба интересен всем нашим партнерам — как традиционным, так и странам, которые сейчас углубляют сотрудничество с Россией. Таких стран в мире абсолютное большинство, поэтому закрытого перечня стран здесь нет.Нужно опираться на цифру стран-участниц Восточного экономического форума, которых исторически несколько десятков. В прошлом году 62 страны участвовали. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы проекты такого масштаба были доступны, привлекательны для инвесторов из максимально широкого круга стран. Я думаю, что ВЭФ в этом году может дать новый импульс этим переговорам.— К ВЭФ планировалось обсудить предложения о расширении безвизовых соглашений с соседними странами, и в первую очередь речь шла о Китае, Таиланде и Индии. Как сейчас действует программа?— Год назад был возобновлен въезд туристов по единой электронной визе. За это время в Россию въехало уже почти 300 тысяч человек. Из них более трети — это граждане Китайской Народной Республики. Еще почти 30 тысяч — граждане Саудовской Аравии. Мы видим, что интерес к этому механизму растет. Сейчас также действует безвизовой механизм групповых туристических поездок. Из всех въехавших на территорию нашей страны туристов 70% воспользовавшихся этим механизмом выбрали Дальний Восток. То есть для групповых безвизовых туров Дальний Восток является направлением номер один.Согласованы с Китаем условия проезда туристов на личном автотранспорте. Финальные технические детали находятся на согласовании у профильных ведомств. Рассчитываем, что этот механизм также начнет работать до конца года и даст возможность большему количеству россиян бывать в Китае, а китайским туристам — путешествовать по Дальнему Востоку.— Какова сейчас обстановка на Восточном полигоне железных дорог, есть ли по-прежнему задержки?— Задержки были – с начала года мы получали обращения глав регионов. Минвостокразвития совместно с РЖД и регионами сформировал оперативный штаб, который за полгода работы смог в восемь раз снизить количество проблемных контейнеров и цистерн с грузами, которые были отмечены регионами как важные либо жизненно необходимые. По ряду грузов еще сохраняется отставание от графика перевозок, но мы уже не оцениваем его как критическое.Вместе с тем логистическая инфраструктура Дальнего Востока работает на пределе, и то в одном, то в другом ее звене периодически возникает перенапряжение. Железная дорога и проблема с вывозом товаров в связи с большим количеством идущего на экспорт угля — это уже притча во языцех и все к этому привыкли. Сегодня мы видим также очень высокую загрузку контейнерами с импортируемыми грузами дальневосточных портов. В ряде случаев она превышает 100 процентов мощности порта, и это повлияет на скорость разгрузки судов. Суда должны будут стоять на рейде и ожидать разгрузки. Раз они ожидают разгрузки на импорт, значит не будет возможности загрузить их на экспорт. Значит идущие на экспорт контейнеры тоже будут где-то отстаиваться.Говоря о Восточном полигоне, новая планка – расширение пропускной способности до 270 миллионов тонн к 2032 году. Чтобы достичь этой цифры через 8 лет, модернизация магистрали будет вестись без остановки движения. Мы находимся в очень тесном контакте со всей отраслью и активно поддерживаем технологические инновационные решения. Видим, что есть еще ресурс эффективности. Например, сейчас уже распространена практика использования полувагонов, которые везут экспортный уголь, для транспортировки контейнеров в тех же вагонах в обратном направлении. Для этого требуются незначительные технические манипуляции, которые в результате дают существенную оптимизацию.Создание сухих портов – тоже серьезная поддержка для восточной инфраструктуры и всей логистической системы. Потому что, как я сказал, если морские порты загружены на 100 и более процентов, то сухие могут подстраховать и дать возможность убрать эти контейнеры непосредственно с железнодорожных путей. Еще одно решение — поезда двойной длины. То есть если обычный поезд составляет 72 вагона с углем, то по весу, если речь идет о контейнерах, можно представить себе двойной поезд, который будет, соответственно, в то же окно проходить. Грамотное применение вот этих всех решений позволяет миллионы тонн дополнительно протолкнуть по Восточному полигону.Здесь отмечу нашу скоординированную работу с министерством транспорта, с "Российскими железными дорогами" и с бизнесом для того, чтобы проблему решить. Но вместе с тем угольная отрасль готова любые десятки миллионов тонн дополнительных провозных мощностей заполнить. Поскольку уголь — большой бизнес, создается много специализированных портов на Дальнем Востоке. И в этом смысле стратегическим, кардинальным решением является развитие Северного морского пути, Северного широтного хода – с выталкиванием части грузов по рекам на север. Это позволит разгрузить Восточный полигон еще в европейской части, в Центральной России, на Урале и в Сибири.— Насколько удалось отладить процесс доставки грузов из списков северного завоза?— Закон принят и вступил в действие с 1 апреля этого года. Согласована и будет создаваться со следующего года федеральная государственная информационная система северного завоза. На нее заложены бюджетные ассигнования, но конкурсные процедуры еще не завершились, подрядчик не выбран.Также с 2025 года будет в пилотном режиме действовать единый морской оператор, которым станет "Росатом". Пока проведем такой эксперимент на Чукотке, обкатаем и сбалансируем интересы регионов, интересы единого морского оператора, чтобы новая модель была во благо. Наш принцип в реализации закона схож с врачебным — не навредить существующей системе.Если в предыдущие годы грузы северного завоза составляли до трех миллионов тонн, то в этом году — уже более четырех миллионов тонн относятся к этой категории. Это важно, потому что теперь по закону грузы жизнеобеспечения имеют приоритет при транспортировке и обработке. Это, скажем так, билет на более скоростное обслуживание в связи с теми пробками, о которых мы с вами говорили. Закон уже работает и помогает регионам быстрее получать свои товары даже в ситуации "затаривания" в порту или на железнодорожных станциях.Создан федеральный перечень объектов опорной инфраструктуры северного завоза. В него вошло более 370 объектов, и с 2026 года их содержание и развитие должно на 100 процентов осуществляться за федеральный счет в соответствии с нормативами. Это значит многие из изношенных и немолодых объектов инфраструктуры будут модернизированы или заменены за счет федерального бюджета.В целом влияние этого закона уже началось, и оно будет только усиливаться с каждым последующим годом.— Почему для пилота по созданию единого морского оператора выбрана Чукотка, и как будет строиться работа дальше?— Чукотка выбрана, потому что она на 100 процентов обеспечивается северным завозом. Это фактически остров, куда, как вы понимаете, доставить грузы можно только по воздуху, либо морским путем. Но окно навигации одно из самых коротких, какие есть в России – поэтому и планирование должно быть на высоком уровне. Регион был выбран по взаимному согласию между единым морским оператором, нами и Чукотским автономным округом. Думаю, наработанная там практика будет распространена достаточно быстро — единый морской оператор должен заработать с 1 января 2026 года.— В мае вы сообщали о том, что подготовлено пять площадок в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и Амурской области для размещения проектов будущих международных территорий опережающего развития (МТОР). Еще в каких-то регионах аналогичные площадки готовятся? Что еще предпринимается в рамках подготовки к вступлению в действие закона о МТОР в 2025 году?— Регионы дали свои предложения, и, как правило, они были связаны с приграничной инфраструктурой. Конечно, самое естественное и логичное расположение для международной территории опережающего развития — это площадка, близкая к погранпереходу, поэтому активны Приморье, Амурская область, Забайкалье. И, естественно, Еврейская автономная область в связи с наличием моста Нижнеленинское — Тунцзян тоже находится вверху списка.Закон должен быть принят до конца 2024 года. После его вступления в силу будем выходить на подписание резидентских соглашений с первыми компаниями, заинтересованными в той или иной площадке. Сегодня у нас в работе проекты будущих резидентов МТОР примерно на 35 миллиардов рублей инвестиций. Но уверен, что когда закон будет принят, когда конкретные участки земли будут выделены под этот новый преференциальный режим, мы увидим кратный рост интереса. Условия, которые предоставляет МТОР, более выгодны чем обычный ТОР. По линии иностранных инвесторов довольно много предложений о крупноузловой сборке, бондовых складах, логистических центрах, сельскохозяйственной инфраструктуре, которые бы поддерживали международную торговлю, импортно-экспортные операции. Так что 2025 должен быть годом быстрого старта механизма международных территорий опережающего развития.

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https://ria.ru/20240708/bam-1957637323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, алексей чекунков, россия, арктика, дальний восток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"