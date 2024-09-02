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ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 02.09.2024 (обновлено: 12:02 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/buk-1969944690.html
ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области
ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2024
ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области
Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:59
2024-09-02T12:02
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Сумской области, сообщило Минобороны России."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК "Бук-М1" ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что после проведения доразведки и подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением."В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК "Бук-М1", транспортной машины ЗРК "Бук-М1" с контейнерами ЗУР", - добавили в МО РФ.Также уничтожены пуско-заряжающая установка "Бука" и подвижный командный пункт с личным составом дивизиона.
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области

ВС России ракетным ударом уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Сумской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Сумской области, сообщило Минобороны России.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК "Бук-М1" ВСУ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после проведения доразведки и подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением.
"В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК "Бук-М1", транспортной машины ЗРК "Бук-М1" с контейнерами ЗУР", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены пуско-заряжающая установка "Бука" и подвижный командный пункт с личным составом дивизиона.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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