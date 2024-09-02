https://ria.ru/20240902/buk-1969944690.html
ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области
ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2024
ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области
Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:59
2024-09-02T11:59
2024-09-02T12:02
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Сумской области, сообщило Минобороны России."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК "Бук-М1" ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что после проведения доразведки и подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением."В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК "Бук-М1", транспортной машины ЗРК "Бук-М1" с контейнерами ЗУР", - добавили в МО РФ.Также уничтожены пуско-заряжающая установка "Бука" и подвижный командный пункт с личным составом дивизиона.
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области
ВС России ракетным ударом уничтожили ЗРК "Бук-М1" в Сумской области
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Сумской области, сообщило Минобороны России.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК "Бук-М1" ВСУ
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведения доразведки и подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением.
"В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК "Бук-М1", транспортной машины ЗРК "Бук-М1" с контейнерами ЗУР", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены пуско-заряжающая установка "Бука" и подвижный командный пункт с личным составом дивизиона.