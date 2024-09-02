https://ria.ru/20240902/buk-1969944690.html

ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области

ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2024

ВС России уничтожили позиции дивизиона ЗРК "Бук-М1" в Сумской области

Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:59

2024-09-02T11:59

2024-09-02T12:02

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Сумской области, сообщило Минобороны России."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК "Бук-М1" ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что после проведения доразведки и подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением."В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК "Бук-М1", транспортной машины ЗРК "Бук-М1" с контейнерами ЗУР", - добавили в МО РФ.Также уничтожены пуско-заряжающая установка "Бука" и подвижный командный пункт с личным составом дивизиона.

https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность