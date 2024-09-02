https://ria.ru/20240902/bramos-1969875538.html

Все четыре новых фрегата ВМС Индии проекта 11356 вооружат ракетами "Брамос"

Все четыре новых фрегата ВМС Индии проекта 11356 вооружат ракетами "Брамос" - РИА Новости, 02.09.2024

Все четыре новых фрегата ВМС Индии проекта 11356 вооружат ракетами "Брамос"

Все четыре фрегата проекта 11356, которые в ближайшие два года получат ВМС Индии, будут вооружены крылатыми ракетами "Брамос", сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T03:04

2024-09-02T03:04

2024-09-02T11:32

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Все четыре фрегата проекта 11356, которые в ближайшие два года получат ВМС Индии, будут вооружены крылатыми ракетами "Брамос", сообщил РИА Новости представитель компании.Россия и Индия в ноябре 2018 года подписали контракты на поставку четырех фрегатов проекта 11356. Сделка предполагает, что два фрегата будут построены на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде, еще два будут строиться на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. "Все четыре фрегата будут вооружены ракетами "Брамос", — сказал собеседник агентства. Передача первого корабля — "Тушил" — запланирована на сентябрь этого года. Ожидается, что второй корабль — "Тамала" — будет передан к февралю 2025 года. Еще два фрегата этой серии строятся на заводе Goa Shipyard Limited в индийском Гоа. Первый корабль, произведенный на судоверфи в Гоа, будет поставлен ВМС Индии в 2026 году, второй — через полгода после этого. Выпускаемое серийно изделие BrahMos представляет крылатую ракету массой порядка трех тонн, способную лететь почти в три раза быстрее скорости звука. Быстрота в сочетании с маневрированием по высоте (в пределах от 5 метров до 15 километров) практически не оставляет шансов ПВО противника на выполнение перехвата. Ракета может запускаться с надводных и подводных кораблей, береговых установок на колесном шасси. Разработан авиационный вариант BrahMos-A стартовой массой 2500 килограммов для запуска с самолетов Су-30МКИ. Высокая универсальность также обеспечена и по типам поражаемых целей: помимо наземных объектов, в их число входят еще и надводные корабли.Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение более 3800 тонн, предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской морской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельного ордера. Фрегаты данного типа вооружены 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.BrahMos Aerospace — совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. В настоящее время портфель заказов компании составляет порядка 7,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240813/fregat-1965865372.html

https://ria.ru/20240831/nefteprodukty-1969636950.html

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индия, гоа, россия, brahmos aerospace, брамос, су-30мки, ка-27