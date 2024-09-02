https://ria.ru/20240902/bradley-1969884393.html

Разведчики уничтожили две БМП Bradley с помощью FPV-дронов

Разведчики уничтожили две БМП Bradley с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 02.09.2024

Разведчики уничтожили две БМП Bradley с помощью FPV-дронов

Бойцы разведывательных подразделений "Южной" группировки войск за неделю уничтожили две БМП американского производства Bradley, участвуя в разведывательных... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:04

2024-09-02T06:04

2024-09-02T06:04

специальная военная операция на украине

россия

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательных подразделений "Южной" группировки войск за неделю уничтожили две БМП американского производства Bradley, участвуя в разведывательных операциях на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Мы наблюдаем с дронов, работаем (с) FPV и корректируем артиллерию. Наблюдаем личный состав противника, технику. За минувшую неделю уничтожили две Bradley расчетом FPV", – рассказал военнослужащий разведгруппы с позывным "Алтай" на видео, предоставленном РИА Новости министерством обороны. Как сказано в сообщении ведомства, наблюдение за позициями ВСУ ведется разведчиками в круглосуточном режиме. Помимо корректировки огня артиллерии и авиации, бойцам подразделения приходится регулярно подавлять и уничтожать обнаруженные огневые точки, бронированную технику и живую силу противника. "Бывает такие позиции, когда противника видишь, как на ладони", - сказал снайпер разведгруппы с позывным "Ахиллес" на видео, предоставленном силовым ведомством. Разведгруппы регулярно сопровождают передовые, штурмовые подразделения, координируют их действия, прикрывают фланги от ударов противника, нередко вступая в прямой контакт с противником. Неотъемлемой частью в разведывательных операциях является использование современных БПЛА, помогающих обнаруживать и поражать противника.

https://ria.ru/20240901/desant-1969766337.html

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россия, в мире, вооруженные силы украины