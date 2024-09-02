https://ria.ru/20240902/bradley-1969884393.html
Разведчики уничтожили две БМП Bradley с помощью FPV-дронов
Разведчики уничтожили две БМП Bradley с помощью FPV-дронов - РИА Новости, 02.09.2024
Разведчики уничтожили две БМП Bradley с помощью FPV-дронов
Бойцы разведывательных подразделений "Южной" группировки войск за неделю уничтожили две БМП американского производства Bradley, участвуя в разведывательных... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:04
2024-09-02T06:04
2024-09-02T06:04
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательных подразделений "Южной" группировки войск за неделю уничтожили две БМП американского производства Bradley, участвуя в разведывательных операциях на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Мы наблюдаем с дронов, работаем (с) FPV и корректируем артиллерию. Наблюдаем личный состав противника, технику. За минувшую неделю уничтожили две Bradley расчетом FPV", – рассказал военнослужащий разведгруппы с позывным "Алтай" на видео, предоставленном РИА Новости министерством обороны. Как сказано в сообщении ведомства, наблюдение за позициями ВСУ ведется разведчиками в круглосуточном режиме. Помимо корректировки огня артиллерии и авиации, бойцам подразделения приходится регулярно подавлять и уничтожать обнаруженные огневые точки, бронированную технику и живую силу противника. "Бывает такие позиции, когда противника видишь, как на ладони", - сказал снайпер разведгруппы с позывным "Ахиллес" на видео, предоставленном силовым ведомством. Разведгруппы регулярно сопровождают передовые, штурмовые подразделения, координируют их действия, прикрывают фланги от ударов противника, нередко вступая в прямой контакт с противником. Неотъемлемой частью в разведывательных операциях является использование современных БПЛА, помогающих обнаруживать и поражать противника.
https://ria.ru/20240901/desant-1969766337.html
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Разведчики уничтожили две БМП Bradley с помощью FPV-дронов
Разведчики группировки "Юг" FPV-дронами уничтожили две БМП Bradley
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательных подразделений "Южной" группировки войск за неделю уничтожили две БМП американского производства Bradley, участвуя в разведывательных операциях на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Мы наблюдаем с дронов, работаем (с) FPV и корректируем артиллерию. Наблюдаем личный состав противника, технику. За минувшую неделю уничтожили две Bradley расчетом FPV", – рассказал военнослужащий разведгруппы с позывным "Алтай" на видео, предоставленном РИА Новости министерством обороны.
Как сказано в сообщении ведомства, наблюдение за позициями ВСУ
ведется разведчиками в круглосуточном режиме. Помимо корректировки огня артиллерии и авиации, бойцам подразделения приходится регулярно подавлять и уничтожать обнаруженные огневые точки, бронированную технику и живую силу противника.
"Бывает такие позиции, когда противника видишь, как на ладони", - сказал снайпер разведгруппы с позывным "Ахиллес" на видео, предоставленном силовым ведомством.
Разведгруппы регулярно сопровождают передовые, штурмовые подразделения, координируют их действия, прикрывают фланги от ударов противника, нередко вступая в прямой контакт с противником.
Неотъемлемой частью в разведывательных операциях является использование современных БПЛА, помогающих обнаруживать и поражать противника.