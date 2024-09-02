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"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО - РИА Новости, 02.09.2024
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинскую армию, из-за чего российские войска смогли нанести серию сокрушительных ударов на восточном фронте,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:23
2024-09-02T15:23
2024-09-02T17:06
курская область
донецкая народная республика
чей боуз
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оборона
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинскую армию, из-за чего российские войска смогли нанести серию сокрушительных ударов на восточном фронте, приближая конец киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."После провала неудачной авантюры ВСУ в Курской области российские войска прорвали украинскую оборону на востоке. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, освобождаются ежедневно. Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", — написал журналист.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html
курская область
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курская область, донецкая народная республика, чей боуз, вооруженные силы украины, оборона
Курская область, Донецкая Народная Республика, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Оборона
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Боуз: провал ВСУ в Курской области означает "начало конца" Зеленского