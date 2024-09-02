https://ria.ru/20240902/bouz-1970006631.html

"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО

"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО - РИА Новости, 02.09.2024

"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО

Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинскую армию, из-за чего российские войска смогли нанести серию сокрушительных ударов на восточном фронте,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:23

2024-09-02T15:23

2024-09-02T17:06

курская область

донецкая народная республика

чей боуз

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

оборона

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область ослабило украинскую армию, из-за чего российские войска смогли нанести серию сокрушительных ударов на восточном фронте, приближая конец киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."После провала неудачной авантюры ВСУ в Курской области российские войска прорвали украинскую оборону на востоке. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, освобождаются ежедневно. Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", — написал журналист.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.

https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html

курская область

донецкая народная республика

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курская область, донецкая народная республика, чей боуз, вооруженные силы украины, оборона