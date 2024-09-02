https://ria.ru/20240902/blumberg-1970102622.html

Союзникам Украины становится труднее выполнять обещания, пишут СМИ

Союзникам Украины становится труднее выполнять обещания, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

Союзникам Украины становится труднее выполнять обещания, пишут СМИ

Союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Киеву, пока объем производства российской... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:15

2024-09-02T22:15

2024-09-02T22:25

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

iran air

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Союзники Украины сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Киеву, пока объем производства российской оборонной продукции превосходит Запад, а террористическое нападение ВСУ на Курскую область оказалось проваленным и не смогло изменить мрачное для страны положение, пишет Блумберг со ссылкой на источники. "Украинские союзники изо всех сил пытаются выполнить данные ранее в этом году обещания, чтобы укрепить изношенные от военных действий системы противовоздушной обороны страны. Нескольким союзникам по НАТО еще предстоит выполнить свои обязательства, подтвержденные на июльском саммите (НАТО - ред.) в Вашингтоне", - говорится в публикации. Одновременно с трудностями поставок военной продукции Киеву отмечается и способность российской экономики обеспечить производство оборонной продукции, включая ракеты и боеприпасы в том объеме, который превосходит возможности Запада по отправке оружия ВСУ. По данным собеседников агентства, Запад рассматривает возможность введения новых санкций против союзников России, включая Иран, в ответ на развитие сотрудничества с РФ. В частности, обсуждаются новые ограничения против авиакомпании Iran Air, однако их эффективность видится неопределенной, учитывая массу уже действующих санкции против Тегерана. ВСУ испытывают нехватку вооружений и не могут сдерживать продвижение российских сил на территории ДНР на фоне провалившейся попытки ослабить наступление Москвы за счет террористического нападения ВСУ на Курскую область и наблюдаемого снижения генерирующих мощностей Украины в результате поражения энергетической инфраструктуры страны. "События представляют собой мрачный момент для Украины, которая потеряла значительную часть своих мощностей по производству электроэнергии… Перспектива восстановления подачи электроэнергии до отопительного сезона становится все более затруднительной", - заключает Блумберг. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240829/ssha-1969088391.html

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967702135.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, iran air