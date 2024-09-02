https://ria.ru/20240902/birichevskiy-1969694958.html

Дмитрий Биричевский: Россия не ограничивает бизнес из ЕС в защите прав

Дмитрий Биричевский: Россия не ограничивает бизнес из ЕС в защите прав - РИА Новости, 02.09.2024

Дмитрий Биричевский: Россия не ограничивает бизнес из ЕС в защите прав

Несмотря на антироссийские санкции, импорт российского газа в страны Евросоюза по-прежнему растет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:00

2024-09-02T09:00

2024-09-02T09:01

интервью

россия

сша

дмитрий биричевский

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

брикс

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Несмотря на антироссийские санкции, импорт российского газа в страны Евросоюза по-прежнему растет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ Дмитрий Биричевский. В интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой он объяснил, от чего зависит сохранение текущих контрактов на поставку сжиженного природного газа из России, и рассказал о том, какая судьба ждет имущество европейских компаний в России.– Евросоюз в рамках четырнадцатого пакета санкций против России вводит меры, позволяющие компаниям ЕС требовать компенсацию ущерба, который был понесен в результате санкций, введенных Москвой. Есть ли уже данные о том, сколько исковых требований было подано с конца июня? Ждет ли Россия большего числа подобных требований? Насколько это юридически обосновано?– С учетом изначально нелегитимной природы введенных против нашей страны европейских ограничительных мер рассматриваем все последующие решения ЕС, принимаемые в развитие своих санкционных режимов, как незаконные. Это относится и к упомянутому вами механизму обращения взысканий на активы российских компаний в счет компенсации за причиненный ущерб в России.Данный процедурный инструмент наделяет европейских граждан и организации правом обращаться в суд страны-члена ЕС с требованием компенсации за утрату своих активов и имущества в России. Речь здесь идет об имуществе европейских компаний и физических лиц, которое перешло во временное управление в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года "О временном управлении некоторым имуществом".По сути, есовский механизм является своего рода неуклюжей реакцией Евросоюза на обоснованные меры правительства Российской Федерации по защите интересов отечественных компаний в ответ на недружественные и, подчеркиваю, незаконные действия Запада в отношении России. Здесь важно отметить, что основанием для такого обращения в европейский суд выступает факт "незаконного" перехода актива в России во временное управление, а также отсутствие у истца доступа к эффективным средствам правовой защиты. При этом наша страна не ограничивает европейцев в отстаивании своих прав в российской юрисдикции, равно как и в рамках инструментов, предусмотренных в соответствующих двусторонних соглашениях о защите инвестиций.На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований в европейских судах. Могу предположить, что данный механизм будет востребован у отдельных европейских компаний, но вряд ли обращения приобретут массовый характер. Есть сомнения и в отношении его эффективности. Полагаю, что, в первую очередь, этот процедурный инструмент может заинтересовать те есовские коммерческие структуры, чье имущество на территории России было передано во временное управление российским компаниям. В этом случае непонятно, из чего будет складываться компенсация, поскольку у таких российских юрлиц, скорее всего, нет никаких активов в Европе.Также истцу из ЕС еще предстоит доказать, что он лишен доступа к эффективной юридической защите своих прав в российских судах или международном арбитраже. Более того, в самом регламенте оговаривается, что страны-члены ЕС не несут никакой ответственности за исполнение таких судебных решений. То есть отвечать за последствия своих действий для собственного бизнеса европейские столицы не собираются.В целом же источником проблем для европейского бизнеса является само руководство евроинститутов и стран-членов. Именно оно с подачи Вашингтона развязало санкционную войну против России и по инерции втягивается в нее все глубже. Тщетные попытки компенсировать потери в любом случае непропорциональны реальному ущербу, который несут европейские компании из-за проводимой Евросоюзом антироссийской политики.– Четырнадцатый пакет санкций Евросоюза вводит запрет на транзит российского СПГ через порты стран-членов ЕС. Как это скажется на объемах экспорта российского СПГ из европейских терминалов далее в страны Азии? Означает ли это, что теперь российским экспортерам придется активнее задействовать Северный морской путь? Насколько это сложно с точки зрения логистики?– Рассматриваем 14-й пакет санкций ЕС как очередной наглядный пример неоколониальной и протекционистской политики, направленной на получение односторонних конкурентных преимуществ. Новые есовские рестрикции в сфере СПГ приведут лишь к повышению цен на данный вид топлива, дополнительному негативному воздействию на логистические цепочки, росту рисков в области глобальной энергобезопасности.С учетом недружественного и политизированного курса Запада на разрыв энергетических связей с нашей страной и беспрецедентного внешнеэкономического давления на отечественный энергосектор Россия в течение последних лет быстро и эффективно переключила основной вектор поставок своего сырья на новые, быстроразвивающиеся рынки Глобального Юга, в первую очередь страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Будем использовать этот опыт для противодействия новым ограничениям во взаимодействии с дружественными государствами, заинтересованными в конструктивном и деполитизированном партнерстве. Неоднократно подчеркивали, что Россия является ответственным участником глобального энергетического рынка, выполняющим все взятые на себя обязательства.При этом, несмотря на принятый в мае 2022 года План ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь-июнь 2023 года. В целом же на данный момент российский газ в общем импорте объединения достигает 15%. Значительно выросла доля СПГ. Большая часть закупок приходится на Францию, Испанию, Бельгию и Нидерланды. Хотя в одной лишь Греции уровень закупок российского газа за 2023 год увеличился более чем в четыре раза. Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо. Так, Франция увеличивает импорт российского СПГ – по данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA, США), в первом квартале этого года французские экономоператоры нарастили закупки с двух до 4,4 миллиарда кубических метров, причем эксперты отмечают, что значительная часть СПГ предназначена для реэкспорта.Что касается Северного морского пути, то продвижение данного проекта является одним из стратегических приоритетов национального развития, в том числе в контексте реализации флагманской инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства. Создается новый современный ледокольный флот, танкеры специального класса, возводятся пункты обеспечения на протяжении всей трассы. Госкорпорация "Росатом" готова предложить партнерам круглогодичную проводку судов. Это особенно актуально на фоне общей геополитической турбулентности и различного рода нелегитимных ограничений со стороны Запада, повышения рисков для международного судоходства в Красном море, неуверенности грузоотправителей в использовании Суэцкого канала, а также проблем, порождаемых изменением климата и неэффективным водопользованием в шлюзах Панамского канала. В результате транзитное время перевозок между Юго-Восточной Азией и Европой по традиционным маршрутам увеличивается в среднем на две недели.– Как сообщило агентство Reuters, новый пакет санкций ЕС позволит Швеции и Финляндии разрывать контракты с российскими поставщиками сжиженного газа. Действительно ли такая угроза существует? О каких российских СПГ проектах идет речь? Насколько велики потери для России в случае, если контракты будут разорваны?– Как отмечалось выше, в настоящий момент страны ЕС продолжают закупать отечественный природный газ, несмотря на заявленную цель по сокращению зависимости от импорта российских энергоресурсов. При этом стоит подчеркнуть, что принятый ими в рамках 14-го санкционного пакета запрет на реэкспорт нашего СПГ является очередным наглядным примером нечистоплотной политики, направленной на достижение недобросовестными методами конкурентных преимуществ на глобальном энергетическом рынке. Исходим из того, что сохранение текущих контрактов остается на усмотрение отдельных государств и экономоператоров Евросоюза.Россия готова к новым недружественным действиям западных государств. Последовательно подчеркиваем, что открыты к взаимовыгодному и уважительному сотрудничеству со всеми заинтересованными странами.Целенаправленно работаем на расширение взаимодействия с дружественными государствами, нашими традиционными партнерами. Последовательны в своих действиях, традиционно нацелены на поддержание глобальной энергетической безопасности.– В конце мая был принят указ, который разрешает изъятие имущества США или связанных с ними лиц в России для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США. Известно уже, был ли задействован этот механизм с момента принятия этого указа? Если да, то насколько эффективно он работает? Есть ли данные, какой процент американского имущества в России был изъят?– Действительно, указ президента Российской Федерации от 23 мая 2024 года №442 предусматривает специальный порядок компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации или Банку России в связи с недружественными действиями США. Если Вашингтон применит положения нового закона "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" и отберет российское суверенное имущество или золотовалютные резервы, наша страна получит право на возмещение таких убытков за счет американского имущества или активов связанных с США лиц.Данный механизм обеспечивает возможность адекватного ответа на санкционные бесчинства Вашингтона, который уже давно пренебрегает всеми мыслимыми и немыслимыми нормами международного права в стремлении удержать ускользающее доминирование в мировых делах, в том числе в сфере международных финансов. Мы всегда говорили, что не оставим без реакции антироссийские действия, связанные с попытками изъятия наших активов. Последствия "экспериментов" с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для коллективного Запада. Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности.В настоящее время идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике.Важно иметь в виду, что с формальной точки зрения российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы. Мы сохраняем номинальное владение этими средствами. Исходя из этого выстраиваем свою контрсанкционную линию. Кроме того, в нашей стране предусмотрены ограничения на транзакции в иностранной валюте с физическими и юридическими лицами недружественных стран. В случае необходимости применяется также механизм передачи находящегося в России имущества лиц недружественных стран во временное управление Росимущества.– Стоит ли опасаться, что после введенных в июне санкций США против Московской биржи и Национального клирингового центра банки Центральной Азии не смогут продолжать работать с российскими системами денежных переводов и проводить операции с российским рублем?– Не секрет, что государства Центральной Азии, как и все наши партнеры, сейчас находятся под сильнейшим политическим прессингом со стороны стран Запада. Вашингтон и его европейские сателлиты путем запугивания и шантажа пытаются заставить их разорвать хозяйственные связи с Россией или минимизировать сотрудничество. Вместе с тем, несмотря на угрозы вторичных санкций, наши торгово-экономические и финансово-кредитные отношения поддерживаются на необходимом уровне. В частности, на это указывает и статистика роста товарооборота, который в прошлом году превысил 40 миллиардов долларов США. Уверен, что с опорой на принципы взаимной выгоды и налаженные хозяйственные и кооперационные связи наше взаимодействие будет развиваться по восходящей. Задачи по содействию в продвижении карт платежной системы "Мир" и обеспечении бесперебойных взаиморасчетов в национальных валютах остаются в фокусе нашей работы.– Россия уже ведет с рядом стран торговлю в национальных валютах. С какими еще странами планируется ее наладить? Возможно, такой интерес проявляли страны Африки или Латинской Америки? Если да, то какие? Может ли единая валюта БРИКС появиться до 2030 года?– В условиях растущей политизации мировой экономики страны мирового большинства постепенно уходят от использования токсичных валют, прежде всего, доллара США. Санкционный волюнтаризм англосаксов, безответственная макроэкономическая политика Запада, инфляция и сбои в трансграничных производственно-логистических цепочках, а также сохраняющиеся проблемы в банковской системе развитых стран подорвали доверие международных игроков к доллароцентричной финансовой архитектуре. Страны Глобального Юга не устраивает, что доллар из средства расчетов и сбережения превратился в оружие против неугодных. Любое государство, чей курс по каким-то причинам не устраивает коллективный Запад, рискует столкнуться с санкциями, стать жертвой полномасштабной финансово-экономической агрессии Вашингтона и его сателлитов. В этих условиях развивающиеся страны ищут способы сохранения своих торгово-экономических связей, пытаются снизить риски ущерба. Наши партнеры приходят к выводу о неизбежности мультивалютного мира как основы нового многополярного миропорядка.Россия – в авангарде тренда на дедолларизацию. По данным Центрального банка, в мае текущего года доля рубля и валют дружественных стран в расчетах по нашим экспортным операциям превысила 82%, по импортным – 76%. Доля токсичных валют (прежде всего, доллара и евро), в 2021 году составлявшая по экспорту почти 85%, в настоящее время упала ниже 20%. В расчетах за импорт она также составляет менее 30%.Таким образом, мы уже сегодня не зависим от американской валюты. Финансовые операции с нашими ключевыми партнерами переведены в национальные валюты. Их доля в расчетах внутри ЕАЭС – порядка 90%, в двусторонних расчетах с Китаем – более 90%. Растет использование рубля и рупии в обслуживании торговли с Индией. Все более активно применяются иные валюты дружественных и нейтральных государств.Россия заинтересована в выстраивании устойчивых механизмов взаиморасчетов со всеми заинтересованными сторонами, которые готовы к сотрудничеству с нами на условиях равноправия и взаимной выгоды. В этом контексте работаем со многими государствами мирового большинства над укреплением финансового взаимодействия, сопряжением платежных систем и созданием иной необходимой инфраструктуры. Конкретные направления называть не буду, поскольку западники пытаются запугивать наших партнеров, угрожают вторичными санкциями их банкам и экономическим операторам. Не стоит давать им лишний повод.Что касается единой валюты или расчетной единицы БРИКС, то на данном этапе сложно говорить о перспективах и возможных сроках ее появления. Данная инициатива находится в стадии экспертной проработки. В настоящее время в объединении активно обсуждаются вопросы, связанные с выстраиванием независимых и устойчивых к санкционному давлению платежно-расчетных механизмов. Рассматривается возможность запуска инфраструктуры для проведения трансграничных операций с использованием цифровых валют центральных банков и иных цифровых инструментов. Такая платформа могла бы сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и стимулировать взаимную торговлю.– Дмитрий Анатольевич, 7 сентября исполняется 80 лет со дня подписания приказа по Народному комиссариату иностранных дел СССР о создании в его составе нового подразделения – Экономического отдела. Сейчас его функции выполняет департамент экономического сотрудничества (ДЭС) МИД России. Расскажите, пожалуйста, о департаменте. Много ли в нем работает дипломатов? Есть ли какие-то критерии для отбора на работу именно в ваш департамент?– В Департаменте экономического сотрудничества сосредоточен основной объем экономической работы по линии МИД. В качестве головного исполнителя департамент курирует широкий спектр экономической проблематики. Его досье включает разнообразные вопросы развития глобальной экономики и международных экономических отношений, многосторонней экономической дипломатии и участия в международных и региональных экономических организациях и объединениях, торгово-экономической, валютно-финансовой политики, энергетического и отраслевого сотрудничества, низкоэмиссионного развития и "зеленого" перехода, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса за рубежом.В ДЭС работают 45 дипломатов, а также 10 сотрудников канцелярий. При этом надо учитывать, что дипломат – работа динамичная. Принцип ротации диктует свои правила и предполагает необходимость нести службу как в центральном аппарате, так и за рубежом. Поэтому постоянные кадровые изменения – это то, к чему всегда надо быть готовым.Тем не менее, как мне кажется, нам удается сохранять сплоченность и взаимодействие между сотрудниками. Большое внимание уделяем атмосфере в коллективе. Все важные мероприятия стараемся отмечать вместе. Многие сочиняют стихи, демонстрируют другие творческие задатки. Иногда даже готовим, преимущественно азиатские блюда.Говоря о качествах дэсовца, главными считаю заряженность на защиту интересов страны, уважение к партнерам, нацеленность на результат с использованием всех инструментов дипломатии. Для этого нужны одновременно и твердость, и гибкость. А также коммуникабельность и оперативность. При этом мы не стоим на месте. Каждый день стремимся овладевать новыми знаниями, в том числе совершенствуем языковую подготовку, повышаем уровень эрудиции.– С какими вызовами сталкивается профильный департамент МИД, чьей задачей является проработка государственных вопросов экономического характера, имеющих международное значение? Какие трудности приходится преодолевать сегодня?– В условиях объявленной нам по сути экономической войны на первый план выходят задачи по переориентации внешнеэкономических связей на государства Глобального Востока и Юга. Ситуация осложняется тем, что это происходит на фоне сохраняющегося доминирования Запада в структурах глобального управления.В этой непростой обстановке экономическая дипломатия представляет собой одно из важнейших направлений российской внешней политики. Защита и продвижение интересов национальной экономики, обеспечение благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития нашей страны, поддержка российского бизнеса за рубежом являются ключевыми приоритетами.Одним из центральных направлений работы ДЭС является обеспечение российских интересов в рамках многосторонней экономической дипломатии. Мы курируем участие нашей страны в деятельности целого ряда ключевых международных и региональных организаций экономического профиля, в том числе ВТО, ЮНКТАД, Всемирного банка, МВФ и других финансовых институтов, а также МОТ, ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), Международного транспортного форума (МТФ), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Департамент ведет работу в рамках "Группы двадцати", АТЭС, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Принимает участие в реализации инициативы по углублению экономической интеграции в евразийском регионе – проекта Большого Евразийского партнерства. Обеспечивает взаимодействие в сфере низкоэмиссионного развития и энергоперехода, а также в решении вопросов многостороннего сотрудничества в области развития международных транспортных коридоров (в частности, МТК "Север-Юг"). Ежегодно активно участвует в организации и проведении Петербургского международного экономического форума и Российской энергетической недели.

https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

интервью, россия, сша, дмитрий биричевский, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", брикс, интервью - авторы