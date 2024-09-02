https://ria.ru/20240902/bezopasnost-1970048833.html

США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев

США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.09.2024

США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев

Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:08

2024-09-02T17:08

2024-09-02T17:14

россия

вашингтон (штат)

арктика

николай патрушев

нато

безопасность

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "США и их союзники нагнетают обстановку по периметру наших границ, постоянно проверяя обороноспособность России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов. Проведенные недавно крупнейшие американо-японские военно-морские учения очередной раз подтвердили отказ Токио от пацифистской идеологии и верность американской стратегии по усилению напряженности на Тихом океане", - перечислил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20240729/kollegiya-1962737437.html

россия

вашингтон (штат)

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вашингтон (штат), арктика, николай патрушев, нато, безопасность