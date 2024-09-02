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США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.09.2024
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17:08 02.09.2024 (обновлено: 17:14 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/bezopasnost-1970048833.html
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.09.2024
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев
Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:08
2024-09-02T17:14
россия
вашингтон (штат)
арктика
николай патрушев
нато
безопасность
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "США и их союзники нагнетают обстановку по периметру наших границ, постоянно проверяя обороноспособность России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов. Проведенные недавно крупнейшие американо-японские военно-морские учения очередной раз подтвердили отказ Токио от пацифистской идеологии и верность американской стратегии по усилению напряженности на Тихом океане", - перечислил помощник президента РФ.
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россия, вашингтон (штат), арктика, николай патрушев, нато, безопасность
Россия, Вашингтон (штат), Арктика, Николай Патрушев, НАТО, Безопасность
США нагнетают обстановку по периметру границ России, заявил Патрушев

Патрушев: США и их союзники постоянно проверяют обороноспособность России

© Фото : Совет Безопасности Российской ФедерацииИнтервью "Российской газете" Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева
Интервью Российской газете Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Совет Безопасности Российской Федерации
Интервью "Российской газете" Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"США и их союзники нагнетают обстановку по периметру наших границ, постоянно проверяя обороноспособность России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов. Проведенные недавно крупнейшие американо-японские военно-морские учения очередной раз подтвердили отказ Токио от пацифистской идеологии и верность американской стратегии по усилению напряженности на Тихом океане", - перечислил помощник президента РФ.
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РоссияВашингтон (штат)АрктикаНиколай ПатрушевНАТОБезопасность
 
 
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