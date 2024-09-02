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Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили два беспилотника
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили два беспилотника - РИА Новости, 02.09.2024
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской областью и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:10
2024-09-02T07:10
2024-09-02T07:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
черное море
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской областью и Чёрным морем, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа. Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240901/ataka-1969777841.html
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белгородская область, черное море, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Черное море, Россия
Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили два беспилотника
Минобороны: ПВО ночью сбила над Белгородской областью и Черным морем два БПЛА