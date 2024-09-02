https://ria.ru/20240902/bespilotniki-1969887754.html

Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили два беспилотника

Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили два беспилотника - РИА Новости, 02.09.2024

Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской областью и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T07:10

2024-09-02T07:10

2024-09-02T07:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

черное море

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской областью и Чёрным морем, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа. Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240901/ataka-1969777841.html

белгородская область

черное море

россия

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белгородская область, черное море, россия