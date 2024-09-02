https://ria.ru/20240902/belorussiya-1969972090.html

Лукашенко назвал конфликт на Украине проблемой Белоруссии

Лукашенко назвал конфликт на Украине проблемой Белоруссии - РИА Новости, 02.09.2024

Лукашенко назвал конфликт на Украине проблемой Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине - это и белорусская проблема. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:29

2024-09-02T13:29

2024-09-02T13:29

в мире

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине - это и белорусская проблема. "Подобрались прямо к нам. Война на Украине - это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и теми государствами, которые России помогают (хоть немного, но помогают), и натовскими государствами как минимум. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Президент обратил внимание, что и Белоруссии в этих условиях приходится весьма непросто - "против нее развязана экономическая война". "Я просто пытаюсь как главнокомандующий вооруженными силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого военного напряжения", - сказал президент Белоруссии. Он подчеркнул, что страна продолжает развиваться в сложных условиях, в том числе в условиях незаконных санкций. "И только благодаря тому, что мы на Востоке сумели выстроить наши отношения с Россией и Китаем, другими странами, с африканскими странами, нам удается балансировать", - сказал глава государства. Говоря об обстановке вокруг Белоруссии, он обратил внимание, что в мире идет очень жестокая борьба за лидерство и обладание новейшими технологиями. Президент Белоруссии убежден, что США не выдержат эту войну, мир будет развиваться по своим законам и в итоге станет многополярным. "И они понимают: если появится многополярность - то всё", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20240831/belorussiya-1969665742.html

https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко