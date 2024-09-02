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Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 02.09.2024 (обновлено: 13:37 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969972341.html
Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех
Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 02.09.2024
Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех
Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:31
2024-09-02T13:37
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Уточненная информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района. Количество пострадавших увеличилось до трех человек", - написал Гладков.Он также уточнил, что в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. По его словам, у пострадавшей диагностировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение.Глава региона добавил, что за медицинской помощью также обратился еще один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969893363.html
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969889133.html
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех

Гладков: число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода выросло до трех

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Уточненная информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района. Количество пострадавших увеличилось до трех человек", - написал Гладков.
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Он также уточнил, что в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. По его словам, у пострадавшей диагностировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение.
Глава региона добавил, что за медицинской помощью также обратился еще один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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