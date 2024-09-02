https://ria.ru/20240902/belgorod-1969972341.html

Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех

Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 02.09.2024

Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех

Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:31

2024-09-02T13:31

2024-09-02T13:37

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850660_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_52b2ac737188497f7c998d744e29c1c3.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Уточненная информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района. Количество пострадавших увеличилось до трех человек", - написал Гладков.Он также уточнил, что в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. По его словам, у пострадавшей диагностировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение.Глава региона добавил, что за медицинской помощью также обратился еще один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240902/belgorod-1969893363.html

https://ria.ru/20240902/belgorod-1969889133.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков