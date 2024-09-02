https://ria.ru/20240902/belgorod-1969972341.html
Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех
Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех - РИА Новости, 02.09.2024
Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех
Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:31
2024-09-02T13:31
2024-09-02T13:37
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Уточненная информация по раненым после утреннего обстрела города Белгорода и Белгородского района. Количество пострадавших увеличилось до трех человек", - написал Гладков.Он также уточнил, что в детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. По его словам, у пострадавшей диагностировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение.Глава региона добавил, что за медицинской помощью также обратился еще один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пациенту оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969893363.html
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969889133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
Число пострадавших после обстрела Белгорода выросло до трех
Гладков: число пострадавших после утреннего обстрела Белгорода выросло до трех