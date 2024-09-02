https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html
При обстреле Белгорода разрушен детский сад
При обстреле Белгорода разрушен детский сад - РИА Новости, 02.09.2024
При обстреле Белгорода разрушен детский сад
При ударе ВСУ по Белгороду разрушен детский сад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:34
2024-09-02T06:34
2024-09-02T11:56
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. При ударе ВСУ по Белгороду разрушен детский сад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля", — написал он.Перед этим в области объявляли ракетную опасность. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе прозвучали громкие взрывы.Позднее Гладков уточнил, что в результате обстрела почти полностью разрушен детский сад."В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода <…> будут работать только в дистанционном формате", — отметил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Ликвидацией пожаров занимаются сотрудники МЧС.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В воскресенье днем в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек, включая двух детей.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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https://ria.ru/20240901/belgorod-1969772005.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При обстреле Белгорода разрушен детский сад
ВСУ ударили по детскому саду в Белгороде