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При обстреле Белгорода разрушен детский сад - РИА Новости, 02.09.2024
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06:34 02.09.2024 (обновлено: 11:56 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/belgorod-1969885706.html
При обстреле Белгорода разрушен детский сад
При обстреле Белгорода разрушен детский сад - РИА Новости, 02.09.2024
При обстреле Белгорода разрушен детский сад
При ударе ВСУ по Белгороду разрушен детский сад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:34
2024-09-02T11:56
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. При ударе ВСУ по Белгороду разрушен детский сад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля&quot;, — написал он.Перед этим в области объявляли ракетную опасность. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе прозвучали громкие взрывы.Позднее Гладков уточнил, что в результате обстрела почти полностью разрушен детский сад.&quot;В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода &lt;…&gt; будут работать только в дистанционном формате&quot;, — отметил губернатор на своей странице в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.Кроме того, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Ликвидацией пожаров занимаются сотрудники МЧС.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В воскресенье днем в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек, включая двух детей.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240902/podrazdeleniya-1969872509.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При обстреле Белгорода разрушен детский сад

ВСУ ударили по детскому саду в Белгороде

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаГубернатор Вячеслав Гладков и сотрудники МЧС у поврежденного при обстреле ВСУ здания в Белгороде
Губернатор Вячеслав Гладков и сотрудники МЧС у поврежденного при обстреле ВСУ здания в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Губернатор Вячеслав Гладков и сотрудники МЧС у поврежденного при обстреле ВСУ здания в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. При ударе ВСУ по Белгороду разрушен детский сад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля", — написал он.

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Перед этим в области объявляли ракетную опасность. Как передавал корреспондент РИА Новости, в городе прозвучали громкие взрывы.
Позднее Гладков уточнил, что в результате обстрела почти полностью разрушен детский сад.
«

"В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. Поэтому решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода <…> будут работать только в дистанционном формате", — отметил губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Ликвидацией пожаров занимаются сотрудники МЧС.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В воскресенье днем в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек, включая двух детей.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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