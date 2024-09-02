https://ria.ru/20240902/begaev-1970032365.html
Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда
Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда - РИА Новости, 02.09.2024
Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда
Защита осужденного за вымогательство у главы "Ростеха" Чемезова Тимура Бегаева обжалует решение Мосгорсуда, который снизил ему срок на два года и будет... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:27
2024-09-02T16:27
2024-09-02T16:27
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Защита осужденного за вымогательство у главы "Ростеха" Чемезова Тимура Бегаева обжалует решение Мосгорсуда, который снизил ему срок на два года и будет добиваться его оправдания, рассказала РИА Новости его адвокат Жанна Сабиева. "Мы намерены добиваться в кассации оправдания для моего подзащитного", - сказала собеседница агентства. Мосгорсуд в понедельник снизил всем трем фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 года лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву по 5 лет. Заседание проходило в закрытом режиме. Хамовнический суд Москвы в феврале назначил 7,5 года колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет". По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов. Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты. Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников. На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.
https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html
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https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, ксения собчак, ростех, московский городской суд, telegram
Происшествия, Москва, Россия, Ксения Собчак, Ростех, Московский городской суд, Telegram
Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда
Защита фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова будет добиваться оправдания
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Защита осужденного за вымогательство у главы "Ростеха" Чемезова Тимура Бегаева обжалует решение Мосгорсуда, который снизил ему срок на два года и будет добиваться его оправдания, рассказала РИА Новости его адвокат Жанна Сабиева.
"Мы намерены добиваться в кассации оправдания для моего подзащитного", - сказала собеседница агентства.
Мосгорсуд в понедельник снизил всем трем фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 года лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву по 5 лет.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Хамовнический суд Москвы
в феврале назначил 7,5 года колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак
"Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет".
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов.
Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты.
Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России
. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram
она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.