https://ria.ru/20240902/begaev-1970032365.html

Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда

Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда - РИА Новости, 02.09.2024

Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда

Защита осужденного за вымогательство у главы "Ростеха" Чемезова Тимура Бегаева обжалует решение Мосгорсуда, который снизил ему срок на два года и будет... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:27

2024-09-02T16:27

2024-09-02T16:27

происшествия

москва

россия

ксения собчак

ростех

московский городской суд

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Защита осужденного за вымогательство у главы "Ростеха" Чемезова Тимура Бегаева обжалует решение Мосгорсуда, который снизил ему срок на два года и будет добиваться его оправдания, рассказала РИА Новости его адвокат Жанна Сабиева. "Мы намерены добиваться в кассации оправдания для моего подзащитного", - сказала собеседница агентства. Мосгорсуд в понедельник снизил всем трем фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 года лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву по 5 лет. Заседание проходило в закрытом режиме. Хамовнический суд Москвы в феврале назначил 7,5 года колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет". По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов. Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты. Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников. На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.

https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html

https://ria.ru/20240828/prigovor-1969033459.html

https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, ксения собчак, ростех, московский городской суд, telegram