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Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда - РИА Новости, 02.09.2024
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16:27 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/begaev-1970032365.html
Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда
Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда - РИА Новости, 02.09.2024
Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда
Защита осужденного за вымогательство у главы "Ростеха" Чемезова Тимура Бегаева обжалует решение Мосгорсуда, который снизил ему срок на два года и будет... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:27
2024-09-02T16:27
происшествия
москва
россия
ксения собчак
ростех
московский городской суд
telegram
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Защита осужденного за вымогательство у главы "Ростеха" Чемезова Тимура Бегаева обжалует решение Мосгорсуда, который снизил ему срок на два года и будет добиваться его оправдания, рассказала РИА Новости его адвокат Жанна Сабиева. "Мы намерены добиваться в кассации оправдания для моего подзащитного", - сказала собеседница агентства. Мосгорсуд в понедельник снизил всем трем фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 года лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву по 5 лет. Заседание проходило в закрытом режиме. Хамовнический суд Москвы в феврале назначил 7,5 года колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет". По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов. Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты. Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников. На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.
https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html
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происшествия, москва, россия, ксения собчак, ростех, московский городской суд, telegram
Происшествия, Москва, Россия, Ксения Собчак, Ростех, Московский городской суд, Telegram
Защита осужденного за вымогательство у Чемезова обжалует решение суда

Защита фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова будет добиваться оправдания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Защита осужденного за вымогательство у главы "Ростеха" Чемезова Тимура Бегаева обжалует решение Мосгорсуда, который снизил ему срок на два года и будет добиваться его оправдания, рассказала РИА Новости его адвокат Жанна Сабиева.
"Мы намерены добиваться в кассации оправдания для моего подзащитного", - сказала собеседница агентства.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру "Ростеха"
1 июля, 16:31
Мосгорсуд в понедельник снизил всем трем фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 года лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву по 5 лет.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Хамовнический суд Москвы в феврале назначил 7,5 года колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по 7 лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет".
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Суд утвердил приговор Баязитовой за вымогательство у топ-менеджера "ПСБ"
28 августа, 17:24
Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты.
Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей
1 сентября, 06:09
 
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