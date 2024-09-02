https://ria.ru/20240902/bali-1969902911.html

Россиянина задержали на Бали за попытку ограбить водителя такси, пишут СМИ

Россиянина задержали на Бали за попытку ограбить водителя такси, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2024

Россиянина задержали на Бали за попытку ограбить водителя такси, пишут СМИ

Россиянина Михаила Кабулова задержали на индонезийском острове Бали по обвинению в попытке ограбить такси, при этом полиции пришлось спасать задержанного от... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:53

2024-09-02T09:53

2024-09-02T10:03

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ДЖАКАРТА, 2 сен - РИА Новости. Россиянина Михаила Кабулова задержали на индонезийском острове Бали по обвинению в попытке ограбить такси, при этом полиции пришлось спасать задержанного от разгневанной толпы, сообщает портал Detik.По данным издания, гражданин России по имени Михаил Кабулов попытался ограбить водителя такси, направив на него нож. Однако, по словам очевидцев, на которые ссылается издание, местные жители, услышав шум, немедленно побежали к месту происшествия и дали отпор мужчине. Для задержания Кабулова на место преступления были отправлены 10 сотрудников местной полиции."Чтобы ничего фатального не произошло, мы сразу же взяли его под охрану… В настоящее время преступник и улика в виде ножа доставлены в отделение", - приводит Detik заявление местной полиции.Как пишет издание, стражи порядка уточнили, что россиянин оказывал сопротивление при задержании - нескольким жителям и офицерам полиции "пришлось связать руки и ноги" мужчине.

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