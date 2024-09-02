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В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову - РИА Новости, 02.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:59 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/balabanov-1970084919.html
В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову
В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову - РИА Новости, 02.09.2024
В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову
Комиссия по топонимике в Екатеринбурге утвердила место для установки памятника режиссеру Алексею Балабанову, его разместят в центре города перед Свердловской... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:59
2024-09-02T19:59
культура
екатеринбург
урал
свердловск
алексей балабанов
алексей орлов (калмыкия)
свердловская киностудия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Комиссия по топонимике в Екатеринбурге утвердила место для установки памятника режиссеру Алексею Балабанову, его разместят в центре города перед Свердловской киностудией, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин. "Перед киностудией установят памятник Алексею Балабанову", – написал Сергин на своей странице в "ВКонтакте" об итогах заседания комиссии. Монумент появится перед зданием Свердловской киностудии, где в 1990-х Балабанов начинал свою карьеру, работая ассистентом режиссера. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение об открытии памятника Алексею Балабанову в столице Урала, предполагалось, что это будет приурочено к объявлению 2026 года годом уральского рока. Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Балабанов известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.
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екатеринбург, урал, свердловск, алексей балабанов, алексей орлов (калмыкия), свердловская киностудия
Культура, Екатеринбург, Урал, Свердловск, Алексей Балабанов, Алексей Орлов (Калмыкия), Свердловская киностудия
В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову

В центре Екатеринбурга установят памятник режиссеру Алексею Балабанову

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Алексей Балабанов
Режиссер Алексей Балабанов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Алексей Балабанов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Комиссия по топонимике в Екатеринбурге утвердила место для установки памятника режиссеру Алексею Балабанову, его разместят в центре города перед Свердловской киностудией, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.
«
"Перед киностудией установят памятник Алексею Балабанову", – написал Сергин на своей странице в "ВКонтакте" об итогах заседания комиссии.
Монумент появится перед зданием Свердловской киностудии, где в 1990-х Балабанов начинал свою карьеру, работая ассистентом режиссера. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение об открытии памятника Алексею Балабанову в столице Урала, предполагалось, что это будет приурочено к объявлению 2026 года годом уральского рока.
Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Балабанов известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.
Одна из концепций памятника художнику и сценографу Николаю Рериху - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Ленинградской области хотят установить памятник Рериху
16 апреля, 23:16
 
КультураЕкатеринбургУралСвердловскАлексей БалабановАлексей Орлов (Калмыкия)Свердловская киностудия
 
 
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