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В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову
В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову - РИА Новости, 02.09.2024
В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову
Комиссия по топонимике в Екатеринбурге утвердила место для установки памятника режиссеру Алексею Балабанову, его разместят в центре города перед Свердловской... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:59
2024-09-02T19:59
2024-09-02T19:59
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Комиссия по топонимике в Екатеринбурге утвердила место для установки памятника режиссеру Алексею Балабанову, его разместят в центре города перед Свердловской киностудией, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин. "Перед киностудией установят памятник Алексею Балабанову", – написал Сергин на своей странице в "ВКонтакте" об итогах заседания комиссии. Монумент появится перед зданием Свердловской киностудии, где в 1990-х Балабанов начинал свою карьеру, работая ассистентом режиссера. Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение об открытии памятника Алексею Балабанову в столице Урала, предполагалось, что это будет приурочено к объявлению 2026 года годом уральского рока. Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Балабанов известен по фильмам "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200" и культовой серии картин "Брат". Балабанов умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности, ему было 54 года.
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екатеринбург, урал, свердловск, алексей балабанов, алексей орлов (калмыкия), свердловская киностудия
Культура, Екатеринбург, Урал, Свердловск, Алексей Балабанов, Алексей Орлов (Калмыкия), Свердловская киностудия
В Екатеринбурге утвердила место для установки памятника Балабанову
В центре Екатеринбурга установят памятник режиссеру Алексею Балабанову