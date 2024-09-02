https://ria.ru/20240902/bagreeva-1969856871.html

День экономики для студентов прошел на форуме-фестивале "Москва 2030"

День экономики для студентов прошел на форуме-фестивале "Москва 2030" - РИА Новости, 02.09.2024

День экономики для студентов прошел на форуме-фестивале "Москва 2030"

Комплекс экономической политики столицы в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" провел ежегодный тематический день "Экономика Москвы для... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:15

2024-09-02T09:15

2024-09-02T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Комплекс экономической политики столицы в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" провел ежегодный тематический день "Экономика Москвы для студентов", его участниками стали учащиеся 12 ведущих вузов города."Студенты – это будущее нашей экономики, поэтому диалог с ними является одним из важных направлений работы комплекса экономической политики. Для нас важно давать им актуальную информацию об экономике Москвы и страны в целом: о текущей ситуации, о трендах, запросах и, конечно же, ее будущем. Нам также необходимо понимать, что сегодня волнует молодое поколение, слышать новые идеи и предложения от будущих специалистов", – подчеркнула заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.В сообщении отмечается, что тематический день открылся пленарной сессией "Экономика: сегодня и завтра", посвященной текущей экономической ситуации в Москве и России, а также перспективам дальнейшего развития.Как отметила Багреева, в настоящее время экономика Москвы, являясь одной из самых устойчивых городских экономик мира, показывает более интенсивный рост, чем в целом по стране. "За пять лет рост ВРП столицы превысил общероссийские темпы более чем в два раза, а объем привлекаемых городом инвестиций вырос в два раза – сегодня на столицу приходится около 20% всех инвестиций страны", - уточнила она.В рамках тематического дня о текущей ситуации в экономике России студентам рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, а на вопросы о перспективах отрасли ответил вице-президент по стратегии и инновациям МТС, основатель компании Future Crew Евгений Черешнев, следует из пресс-релиза.В нем указывается, что во второй части дня проводился образовательный интенсив "Навыки успешного трудоустройства". Финальным мероприятием стала интеллектуальная игра "Экономические дебаты", в ней победила команда Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.Кроме того, Багреева обратила внимание, что традицию проведения дня "Экономика Москвы для студентов" перед началом учебного года планируют продолжить в следующем году.

https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мария багреева