Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте
Правящая партия Азербайджана получила 68 из 125 мест в парламенте
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку. Архивное фото
БАКУ, 2 сен – РИА Новости. Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков 68 из 125 мест в Милли Меджлисе (парламенте республики – ред.) по итогам внеочередных парламентских выборов в стране, сообщается на сайте азербайджанского Центризбиркома.
"Обнародованы данные после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков. Правящая партия Азербайджана получает 68 из 125 мест в Милли Меджлисе. Явка на выборах составила 37,24%", - говорится в сообщении.
В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени (07.00 мск) и продлилось до 19.00 (18.00 мск). Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок.
Процедура выборов в парламент Азербайджана
1 сентября, 00:34