https://ria.ru/20240902/azerbaydzhan-1969972997.html

Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте

Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте - РИА Новости, 02.09.2024

Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте

Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков 68 из 125 мест в Милли... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:33

2024-09-02T13:33

2024-09-02T13:33

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азербайджан

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БАКУ, 2 сен – РИА Новости. Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков 68 из 125 мест в Милли Меджлисе (парламенте республики – ред.) по итогам внеочередных парламентских выборов в стране, сообщается на сайте азербайджанского Центризбиркома. "Обнародованы данные после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков. Правящая партия Азербайджана получает 68 из 125 мест в Милли Меджлисе. Явка на выборах составила 37,24%", - говорится в сообщении. В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени (07.00 мск) и продлилось до 19.00 (18.00 мск). Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок.

https://ria.ru/20240901/azerbaydzhan-1969401270.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан