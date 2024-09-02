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Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте - РИА Новости, 02.09.2024
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13:33 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/azerbaydzhan-1969972997.html
Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте
Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте - РИА Новости, 02.09.2024
Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте
Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков 68 из 125 мест в Милли... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:33
2024-09-02T13:33
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БАКУ, 2 сен – РИА Новости. Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков 68 из 125 мест в Милли Меджлисе (парламенте республики – ред.) по итогам внеочередных парламентских выборов в стране, сообщается на сайте азербайджанского Центризбиркома. "Обнародованы данные после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков. Правящая партия Азербайджана получает 68 из 125 мест в Милли Меджлисе. Явка на выборах составила 37,24%", - говорится в сообщении. В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени (07.00 мск) и продлилось до 19.00 (18.00 мск). Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок.
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в мире, азербайджан
В мире, Азербайджан
Правящая партия Азербайджана получила 68 мест в парламенте

Правящая партия Азербайджана получила 68 из 125 мест в парламенте

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 2 сен – РИА Новости. Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков 68 из 125 мест в Милли Меджлисе (парламенте республики – ред.) по итогам внеочередных парламентских выборов в стране, сообщается на сайте азербайджанского Центризбиркома.
"Обнародованы данные после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков. Правящая партия Азербайджана получает 68 из 125 мест в Милли Меджлисе. Явка на выборах составила 37,24%", - говорится в сообщении.
В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени (07.00 мск) и продлилось до 19.00 (18.00 мск). Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок.
Избирательная комиссия подсчитывает бюллетени на избирательном участке во время парламентских выборов в Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Процедура выборов в парламент Азербайджана
1 сентября, 00:34
 
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