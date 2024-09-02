https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1970078228.html
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines - РИА Новости, 02.09.2024
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines
Авиакомпания Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ, Росавиация мониторит ситуации, сообщили РИА Новости в российском РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:08
2024-09-02T19:08
2024-09-02T19:32
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
turkish airlines
россия
турция
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893352598_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ced41c693c8dfbf49d33df2a4a73cf59.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ, Росавиация мониторит ситуации, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Перевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания своих рейсов в/из России… Специалисты Росавиации продолжают мониторить ситуацию с рейсами авиакомпании Turkish Airlines", - сказали в Росавиации.По информации от авиакомпании, продолжили в ведомстве, пассажиры задержанных ранее рейсов были обеспечены услугами в рамках российских федеральных авиационных правил.
https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1969974764.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893352598_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a7b72dc975d3199f75f02fe2af597277.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, россия, турция
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Turkish Airlines, Россия, Турция, Туризм
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines
Росавиация: Turkish Airlines близка к восстановлению расписания рейсов в Россию