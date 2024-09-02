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Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines - РИА Новости, 02.09.2024
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Туризм
 
19:08 02.09.2024 (обновлено: 19:32 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1970078228.html
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines - РИА Новости, 02.09.2024
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines
Авиакомпания Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ, Росавиация мониторит ситуации, сообщили РИА Новости в российском РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:08
2024-09-02T19:32
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
turkish airlines
россия
турция
туризм
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ, Росавиация мониторит ситуации, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Перевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания своих рейсов в/из России… Специалисты Росавиации продолжают мониторить ситуацию с рейсами авиакомпании Turkish Airlines", - сказали в Росавиации.По информации от авиакомпании, продолжили в ведомстве, пассажиры задержанных ранее рейсов были обеспечены услугами в рамках российских федеральных авиационных правил.
https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1969974764.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, россия, турция
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Turkish Airlines, Россия, Турция, Туризм
Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines

Росавиация: Turkish Airlines близка к восстановлению расписания рейсов в Россию

CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish AirlinesСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ, Росавиация мониторит ситуации, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.
Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«
"Перевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания своих рейсов в/из России… Специалисты Росавиации продолжают мониторить ситуацию с рейсами авиакомпании Turkish Airlines", - сказали в Росавиации.
По информации от авиакомпании, продолжили в ведомстве, пассажиры задержанных ранее рейсов были обеспечены услугами в рамках российских федеральных авиационных правил.
Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются
Вчера, 13:43
 
ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Turkish AirlinesРоссияТурция
 
 
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