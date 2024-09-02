https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1970078228.html

Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines

Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines - РИА Новости, 02.09.2024

Росавиация мониторит ситуацию с рейсами Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ, Росавиация мониторит ситуации, сообщили РИА Новости в российском РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:08

2024-09-02T19:08

2024-09-02T19:32

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

turkish airlines

россия

турция

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893352598_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ced41c693c8dfbf49d33df2a4a73cf59.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines близка к восстановлению расписания своих рейсов в сообщении с РФ, Росавиация мониторит ситуации, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР)."Перевозчик Turkish Airlines близок к восстановлению расписания своих рейсов в/из России… Специалисты Росавиации продолжают мониторить ситуацию с рейсами авиакомпании Turkish Airlines", - сказали в Росавиации.По информации от авиакомпании, продолжили в ведомстве, пассажиры задержанных ранее рейсов были обеспечены услугами в рамках российских федеральных авиационных правил.

https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1969974764.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, россия, турция