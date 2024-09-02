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Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются - РИА Новости, 02.09.2024
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13:43 02.09.2024 (обновлено: 14:30 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1969974764.html
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются - РИА Новости, 02.09.2024
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются
Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:43
2024-09-02T14:30
turkish airlines
москва
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
стамбул
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В аэропорту Внуково ожидают вылета в Турцию десятки российских туристов. Причина - веерная задержка рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, которая наблюдается с минувших выходных", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что в том числе вылет рейса авиакомпании ТК3955 Москва-Анталья уже несколько раз откладывался со вчерашнего дня. "Пассажирам сообщали сегодня утром, что самолет отправится из аэропорта Внуково в 14.00, но, судя по онлайн-табло авиагавани, вылет вновь перенесли - на 18.15", - сообщили в АТОР."Помимо этого, задержки наблюдаются и у ряда других рейсов Turkish Airlines: на несколько часов отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. В связи с веерной задержкой у авиаперевозчика есть сложности с полетами по расписанию и в обратном направлении, из Турции в Москву. Также на 6-9 часов задерживаются вылеты в Анталию и Даламан и из Санкт-Петербурга", - добавили в ассоциации.Накануне представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии", комментируя задержку авиарейса TK3994 Анталья-Москва, заявлял РИА Новости, что задержка была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах. Он уточнял, что ситуация скоро вернется в нормальный режим.
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turkish airlines, москва, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), стамбул
Turkish Airlines, Москва, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Стамбул
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются

Десятки российских туристов ждут вылета из-за задержки рейсов Turkish Airlines

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкTurkish Airlines
Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Turkish Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В аэропорту Внуково ожидают вылета в Турцию десятки российских туристов. Причина - веерная задержка рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, которая наблюдается с минувших выходных", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в том числе вылет рейса авиакомпании ТК3955 Москва-Анталья уже несколько раз откладывался со вчерашнего дня. "Пассажирам сообщали сегодня утром, что самолет отправится из аэропорта Внуково в 14.00, но, судя по онлайн-табло авиагавани, вылет вновь перенесли - на 18.15", - сообщили в АТОР.
"Помимо этого, задержки наблюдаются и у ряда других рейсов Turkish Airlines: на несколько часов отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. В связи с веерной задержкой у авиаперевозчика есть сложности с полетами по расписанию и в обратном направлении, из Турции в Москву. Также на 6-9 часов задерживаются вылеты в Анталию и Даламан и из Санкт-Петербурга", - добавили в ассоциации.
Накануне представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии", комментируя задержку авиарейса TK3994 Анталья-Москва, заявлял РИА Новости, что задержка была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах. Он уточнял, что ситуация скоро вернется в нормальный режим.
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