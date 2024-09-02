https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1969974764.html
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются - РИА Новости, 02.09.2024
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются
Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:43
2024-09-02T13:43
2024-09-02T14:30
turkish airlines
москва
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738051321_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_bfd6120f6e1fe105b7d3974d2d8acb28.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В аэропорту Внуково ожидают вылета в Турцию десятки российских туристов. Причина - веерная задержка рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, которая наблюдается с минувших выходных", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что в том числе вылет рейса авиакомпании ТК3955 Москва-Анталья уже несколько раз откладывался со вчерашнего дня. "Пассажирам сообщали сегодня утром, что самолет отправится из аэропорта Внуково в 14.00, но, судя по онлайн-табло авиагавани, вылет вновь перенесли - на 18.15", - сообщили в АТОР."Помимо этого, задержки наблюдаются и у ряда других рейсов Turkish Airlines: на несколько часов отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. В связи с веерной задержкой у авиаперевозчика есть сложности с полетами по расписанию и в обратном направлении, из Турции в Москву. Также на 6-9 часов задерживаются вылеты в Анталию и Даламан и из Санкт-Петербурга", - добавили в ассоциации.Накануне представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии", комментируя задержку авиарейса TK3994 Анталья-Москва, заявлял РИА Новости, что задержка была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах. Он уточнял, что ситуация скоро вернется в нормальный режим.
https://ria.ru/20240902/subsidirovanie-1969934831.html
москва
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738051321_128:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_c541e63a8ed2477ec46282c8a3345125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
turkish airlines, москва, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), стамбул
Turkish Airlines, Москва, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Стамбул
Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются
Десятки российских туристов ждут вылета из-за задержки рейсов Turkish Airlines
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В аэропорту Внуково ожидают вылета в Турцию десятки российских туристов. Причина - веерная задержка рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, которая наблюдается с минувших выходных", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в том числе вылет рейса авиакомпании ТК3955 Москва-Анталья уже несколько раз откладывался со вчерашнего дня. "Пассажирам сообщали сегодня утром, что самолет отправится из аэропорта Внуково в 14.00, но, судя по онлайн-табло авиагавани, вылет вновь перенесли - на 18.15", - сообщили в АТОР.
"Помимо этого, задержки наблюдаются и у ряда других рейсов Turkish Airlines: на несколько часов отложены вылеты в Стамбул
, Бодрум
, Анталью
и Даламан. В связи с веерной задержкой у авиаперевозчика есть сложности с полетами по расписанию и в обратном направлении, из Турции в Москву. Также на 6-9 часов задерживаются вылеты в Анталию
и Даламан и из Санкт-Петербурга", - добавили в ассоциации.
Накануне представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии", комментируя задержку авиарейса TK3994 Анталья-Москва, заявлял РИА Новости, что задержка была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах. Он уточнял, что ситуация скоро вернется в нормальный режим.