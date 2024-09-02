https://ria.ru/20240902/aviakompaniya-1969974764.html

Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются

Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются - РИА Новости, 02.09.2024

Задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines продолжаются

Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:43

2024-09-02T13:43

2024-09-02T14:30

turkish airlines

москва

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738051321_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_bfd6120f6e1fe105b7d3974d2d8acb28.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами по расписанию между Москвой и Турцией, в частности десятки российских туристов ожидают вылета из "Внуково", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В аэропорту Внуково ожидают вылета в Турцию десятки российских туристов. Причина - веерная задержка рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, которая наблюдается с минувших выходных", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что в том числе вылет рейса авиакомпании ТК3955 Москва-Анталья уже несколько раз откладывался со вчерашнего дня. "Пассажирам сообщали сегодня утром, что самолет отправится из аэропорта Внуково в 14.00, но, судя по онлайн-табло авиагавани, вылет вновь перенесли - на 18.15", - сообщили в АТОР."Помимо этого, задержки наблюдаются и у ряда других рейсов Turkish Airlines: на несколько часов отложены вылеты в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. В связи с веерной задержкой у авиаперевозчика есть сложности с полетами по расписанию и в обратном направлении, из Турции в Москву. Также на 6-9 часов задерживаются вылеты в Анталию и Даламан и из Санкт-Петербурга", - добавили в ассоциации.Накануне представитель авиакомпании "Турецкие авиалинии", комментируя задержку авиарейса TK3994 Анталья-Москва, заявлял РИА Новости, что задержка была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах. Он уточнял, что ситуация скоро вернется в нормальный режим.

https://ria.ru/20240902/subsidirovanie-1969934831.html

москва

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

turkish airlines, москва, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), стамбул