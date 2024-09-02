https://ria.ru/20240902/audit-1970000890.html

Трамп может создать комиссию по аудиту правительственных программ

Трамп может создать комиссию по аудиту правительственных программ - РИА Новости, 02.09.2024

Трамп может создать комиссию по аудиту правительственных программ

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания специальной комиссии, в состав руководства... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:08

2024-09-02T15:08

2024-09-02T15:08

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае своей победы рассматривает возможность создания специальной комиссии, в состав руководства которой потенциально войдет предприниматель Илон Маск, для проведения аудита правительственных программ, сообщает издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. "За закрытыми дверями бывший президент Дональд Трамп и его советники уже несколько месяцев обсуждают возможность создания комиссии во главе с видными руководителями бизнеса, которая проверит правительственные отчеты и выявит тысячи программ, подлежащих сокращению", - пишет издание. Как отмечает Washington Post, "потенциальное участие Маска" в правительственной комиссии по регулированию и расходам вызвало опасения у экспертов по этике, которые указывают на возможное возникновение конфликтов интересов. Два источника, знакомых с обсуждениями, заявили, что некоторые советники Трампа преуменьшали возможную влиятельность Маска в случае победы республиканца. Кроме того, называются имена и других крупных бизнесменов, которые могут возглавить комиссию, среди них бывший генеральный директор компании FedEx Фред Смит и бывший генеральный директор Home Depot Роберт Нарделли. В августе Маск заявил, что готов занять место в правительстве США. Ранее западные СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах предложит Илону Маску место в своей администрации или должность консультанта. Ранее Маск провел интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом на площадке Spaces в социальной сети Х, а в июле он опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

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