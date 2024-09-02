https://ria.ru/20240902/ataki-1969980197.html

Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье

Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024

Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье

Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть атак и сорвали три попытки атак ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:05

2024-09-02T14:05

2024-09-02T14:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть атак и сорвали три попытки атак ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное", - говорится в сводке военного ведомства."Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - отмечает МО РФ.Кроме того, в лесных массивах проводятся разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника, сообщает Минобороны.

https://ria.ru/20240902/naemniki-1969964558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность