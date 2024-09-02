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Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024
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14:05 02.09.2024 (обновлено: 14:15 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ataki-1969980197.html
Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье
Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье
Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть атак и сорвали три попытки атак ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:05
2024-09-02T14:15
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть атак и сорвали три попытки атак ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное", - говорится в сводке военного ведомства."Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - отмечает МО РФ.Кроме того, в лесных массивах проводятся разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника, сообщает Минобороны.
https://ria.ru/20240902/naemniki-1969964558.html
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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье

"Север" за сутки отбил шесть атак и сорвал три атаки в курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть атак и сорвали три попытки атак ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное", - говорится в сводке военного ведомства.
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"Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - отмечает МО РФ.
Кроме того, в лесных массивах проводятся разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника, сообщает Минобороны.
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