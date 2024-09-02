https://ria.ru/20240902/ataki-1969980197.html
Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье
Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье
Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть атак и сорвали три попытки атак ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:05
2024-09-02T14:05
2024-09-02T14:15
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_b7164668e7e0a89204801c875878aad0.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили шесть атак и сорвали три попытки атак ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное", - говорится в сводке военного ведомства."Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - отмечает МО РФ.Кроме того, в лесных массивах проводятся разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника, сообщает Минобороны.
https://ria.ru/20240902/naemniki-1969964558.html
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fc742045aa78abfc633247ae9d2940c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" за сутки отбила шесть атак в курском приграничье
"Север" за сутки отбил шесть атак и сорвал три атаки в курском приграничье