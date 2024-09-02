https://ria.ru/20240902/ataka-1970072754.html

В США прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

В США прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024

В США прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Нападение Украины на Курскую область показывает отсутствие согласованной стратегии у Киева и его западных союзников, пишет журнал Foreign Affairs со ссылкой на... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:42

2024-09-02T18:42

2024-09-02T18:42

курская область

россия

украина

майкл кофман

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

фонд карнеги

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Нападение Украины на Курскую область показывает отсутствие согласованной стратегии у Киева и его западных союзников, пишет журнал Foreign Affairs со ссылкой на экспертов. "Если до... (вторжения - ред.) это было неясно, то наступление (ВСУ на Курскую область - ред.) резко высвечивает очевидное отсутствие согласованной между Украиной и ее западными партнерами стратегии... Такой поворот событий должен привести к пересмотру текущей стратегии (западных партнеров Киева - ред.) в этой войне, если, конечно, таковая существует", - говорится в статье, авторами которой являются эксперт Фонда Карнеги* (внесен в список иноагентов в РФ и включен в перечень нежелательных НПО) Майкл Кофман и эксперт американского Исследовательского института зарубежной политики Роб Ли. Авторы материала указывают на то, что Запад поддерживает атаки Украины в Крыму, но не поясняет, что должно за ними последовать. По мнению экспертов, действия ВСУ в Курской области и Крыму, а также удары по объектам российской инфраструктуры представляются разрозненными. При этом, как считают Кофман и Ли, с 2023 года у США нет представления, как можно было бы завершить конфликт на Украине на выгодных для Киева условиях. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20240812/kursk-1965662774.html

https://ria.ru/20240815/vsu-1966372186.html

курская область

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курская область, россия, украина, майкл кофман, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, фонд карнеги