https://ria.ru/20240902/astana-1969915260.html

В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом

В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом - РИА Новости, 02.09.2024

В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом

Сотрудники правоохранительных органов в Астане задержали мужчину, который с ножом ворвался в одну из мечетей столицы Казахстана и угрожал посетителям, сообщает... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:20

2024-09-02T11:20

2024-09-02T11:20

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АСТАНА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Астане задержали мужчину, который с ножом ворвался в одну из мечетей столицы Казахстана и угрожал посетителям, сообщает пресс-служба городского департамента полиции. "На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года. Возбуждено уголовное дело.

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