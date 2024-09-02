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В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом - РИА Новости, 02.09.2024
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11:20 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/astana-1969915260.html
В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом
В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом - РИА Новости, 02.09.2024
В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом
Сотрудники правоохранительных органов в Астане задержали мужчину, который с ножом ворвался в одну из мечетей столицы Казахстана и угрожал посетителям, сообщает... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:20
2024-09-02T11:20
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АСТАНА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Астане задержали мужчину, который с ножом ворвался в одну из мечетей столицы Казахстана и угрожал посетителям, сообщает пресс-служба городского департамента полиции. "На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года. Возбуждено уголовное дело.
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астана, казахстан, в мире
Астана, Казахстан, В мире
В Астане задержали мужчину, который ворвался в мечеть с ножом

Мужчина с ножом ворвался в одну из мечетей Астаны и угрожал посетителям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Астане задержали мужчину, который с ножом ворвался в одну из мечетей столицы Казахстана и угрожал посетителям, сообщает пресс-служба городского департамента полиции.
"На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года. Возбуждено уголовное дело.
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