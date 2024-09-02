https://ria.ru/20240902/arest-1970061980.html

В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус

В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус - РИА Новости, 02.09.2024

В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус

Трое обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково заключены под стражу на 2 месяца, вину они не признали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:56

2024-09-02T17:56

2024-09-02T17:59

происшествия

щелково

россия

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково заключены под стражу на 2 месяца, вину они не признали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Позднее отмечалось, что трое подозреваемых задержаны, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения. "По ходатайству следствия судом в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 30.10.2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что вину они не признали, в настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств.

https://ria.ru/20240831/podmoskove-1969644632.html

щелково

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, щелково, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)