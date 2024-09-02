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В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус - РИА Новости, 02.09.2024
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17:56 02.09.2024 (обновлено: 17:59 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/arest-1970061980.html
В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус
В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус - РИА Новости, 02.09.2024
В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус
Трое обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково заключены под стражу на 2 месяца, вину они не признали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:56
2024-09-02T17:59
происшествия
щелково
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково заключены под стражу на 2 месяца, вину они не признали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Позднее отмечалось, что трое подозреваемых задержаны, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения. "По ходатайству следствия судом в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 30.10.2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что вину они не признали, в настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств.
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происшествия, щелково, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус

Суд арестовал 3 обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Щелково на 2 мес

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково заключены под стражу на 2 месяца, вину они не признали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Позднее отмечалось, что трое подозреваемых задержаны, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
«
"По ходатайству следствия судом в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 30.10.2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вину они не признали, в настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств.
Задержание напавших на свадебный автобус в подмосковном Щелкове. 31 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Подмосковье задержали мужчин, разбивших стекло микроавтобуса
31 августа, 10:17
 
ПроисшествияЩелковоРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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