В Подмосковье арестовали обвиняемых в нападении на свадебный автобус
Суд арестовал 3 обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Щелково на 2 мес
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково заключены под стражу на 2 месяца, вину они не признали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
В субботу представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что четверо мужчин на внедорожнике остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло в подмосковном Щелково. Осколки попали в салон машины, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние. Позднее отмечалось, что трое подозреваемых задержаны, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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"По ходатайству следствия судом в отношении троих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 30.10.2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вину они не признали, в настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств.
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