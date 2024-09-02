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В Москве арестовали еще двух участников массовой драки мигрантов
В Москве арестовали еще двух участников массовой драки мигрантов - РИА Новости, 02.09.2024
В Москве арестовали еще двух участников массовой драки мигрантов
Арестованы еще два участника массовой драки мигрантов на Жулебинском бульваре в Москве, сообщают суды общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:23
2024-09-02T17:23
2024-09-02T17:24
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Арестованы еще два участника массовой драки мигрантов на Жулебинском бульваре в Москве, сообщают суды общей юрисдикции столицы. Ранее в полицию поступило сообщение о потасовке 23 мигрантов на Жулебинском бульваре, все участники конфликта были доставлены в полицию, десять из них находились в РФ нелегально и рискуют быть высланы из страны. 31 августа был арестован один из участников драки на месяц и 30 суток. "С учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу двух участников драки на Жулебинском бульваре. Мужчинам предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)" - говорится в Telegram-канале судов. Отмечается, что установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве арестовали еще двух участников массовой драки мигрантов
Арестованы еще два участника массовой драки мигрантов на Жулебинском бульваре