https://ria.ru/20240902/arest-1970053826.html

В Москве арестовали еще двух участников массовой драки мигрантов

В Москве арестовали еще двух участников массовой драки мигрантов - РИА Новости, 02.09.2024

В Москве арестовали еще двух участников массовой драки мигрантов

Арестованы еще два участника массовой драки мигрантов на Жулебинском бульваре в Москве, сообщают суды общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:23

2024-09-02T17:23

2024-09-02T17:24

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Арестованы еще два участника массовой драки мигрантов на Жулебинском бульваре в Москве, сообщают суды общей юрисдикции столицы. Ранее в полицию поступило сообщение о потасовке 23 мигрантов на Жулебинском бульваре, все участники конфликта были доставлены в полицию, десять из них находились в РФ нелегально и рискуют быть высланы из страны. 31 августа был арестован один из участников драки на месяц и 30 суток. "С учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу двух участников драки на Жулебинском бульваре. Мужчинам предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)" - говорится в Telegram-канале судов. Отмечается, что установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.

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происшествия, россия, москва