https://ria.ru/20240902/arest-1970041049.html
Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали
Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали - РИА Новости, 02.09.2024
Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали
Житель Керчи, передававший спецслужбам Украины данные о местах дислокации средств ПВО в Крыму, арестован, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:52
2024-09-02T16:52
2024-09-02T17:00
керчь
украина
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Житель Керчи, передававший спецслужбам Украины данные о местах дислокации средств ПВО в Крыму, арестован, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о задержании россиянина, жителя Керчи 2001 года рождения, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму. Возбуждено уголовное дело за государственную измену в форме в шпионажа."В отношении жителя Керчи, инициативно установившего контакт с представителями спецслужб Украины, решением Киевского районного суда Симферополя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказали РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1970031196.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, украина, происшествия, республика крым
Керчь, Украина, Происшествия, Республика Крым
Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали
Жителя Керчи, передававшего спецслужбам Украины данные о ПВО в Крыму, арестовали