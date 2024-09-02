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Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали - РИА Новости, 02.09.2024
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16:52 02.09.2024 (обновлено: 17:00 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/arest-1970041049.html
Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали
Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали - РИА Новости, 02.09.2024
Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали
Житель Керчи, передававший спецслужбам Украины данные о местах дислокации средств ПВО в Крыму, арестован, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:52
2024-09-02T17:00
керчь
украина
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Житель Керчи, передававший спецслужбам Украины данные о местах дислокации средств ПВО в Крыму, арестован, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о задержании россиянина, жителя Керчи 2001 года рождения, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму. Возбуждено уголовное дело за государственную измену в форме в шпионажа."В отношении жителя Керчи, инициативно установившего контакт с представителями спецслужб Украины, решением Киевского районного суда Симферополя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказали РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1970031196.html
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керчь, украина, происшествия, республика крым
Керчь, Украина, Происшествия, Республика Крым
Жителя Керчи, передававшего Украине данные о ПВО, арестовали

Жителя Керчи, передававшего спецслужбам Украины данные о ПВО в Крыму, арестовали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Житель Керчи, передававший спецслужбам Украины данные о местах дислокации средств ПВО в Крыму, арестован, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о задержании россиянина, жителя Керчи 2001 года рождения, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму. Возбуждено уголовное дело за государственную измену в форме в шпионажа.
"В отношении жителя Керчи, инициативно установившего контакт с представителями спецслужб Украины, решением Киевского районного суда Симферополя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказали РИА Новости в ведомстве.
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