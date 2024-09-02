https://ria.ru/20240902/arest-1970013542.html
Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, сообщил источник
Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, сообщил источник - РИА Новости, 02.09.2024
Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, сообщил источник
Вопрос об аресте задержанного за взяточничество генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова может быть решен во вторник в РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:43
2024-09-02T15:43
2024-09-02T16:23
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970002498_0:64:697:456_1920x0_80_0_0_8aeb8beacc3b63e6a8657d6a0b0104b2.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос об аресте задержанного за взяточничество генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова может быть решен во вторник в Москве, сообщил РИА Новости источник."Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, его доставят в Москву", - сказал собеседник агентства.Ранее СК РФ сообщил, что дело о взяточничестве завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970002498_0:0:697:524_1920x0_80_0_0_592f2b1b22e048174223f0023b76fa0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, валерий муминджанов
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Валерий Муминджанов
Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, сообщил источник
Вопрос об аресте генерала Муминджанова за взяточничество могут решить во вторник
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос об аресте задержанного за взяточничество генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова может быть решен во вторник в Москве, сообщил РИА Новости источник.
"Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, его доставят в Москву", - сказал собеседник агентства.
Ранее СК
РФ сообщил, что дело о взяточничестве завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.
По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.