https://ria.ru/20240902/arest-1970013542.html

Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, сообщил источник

Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, сообщил источник - РИА Новости, 02.09.2024

Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, сообщил источник

Вопрос об аресте задержанного за взяточничество генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова может быть решен во вторник в РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:43

2024-09-02T15:43

2024-09-02T16:23

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

валерий муминджанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970002498_0:64:697:456_1920x0_80_0_0_8aeb8beacc3b63e6a8657d6a0b0104b2.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вопрос об аресте задержанного за взяточничество генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова может быть решен во вторник в Москве, сообщил РИА Новости источник."Вопрос об аресте Муминджанова может быть решен во вторник, его доставят в Москву", - сказал собеседник агентства.Ранее СК РФ сообщил, что дело о взяточничестве завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, валерий муминджанов