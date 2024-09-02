Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС
Финская Fortum загрузила на АЭС "Ловииса" первую партию американского топлива
CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ Keilaniemi
Офис компании Fortum. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Финская Fortum в рамках замены ядерного топлива из РФ ввела в эксплуатацию первую партию топлива американской Westinghouse на АЭС "Ловииса", сообщает в понедельник компания.
"Первая партия ядерного топлива, поставленная американской компанией Westinghouse Electric Company, загружена во второй реактор АЭС "Ловииса" компании Fortum во время ежегодного технического обслуживания в августе", - говорится в сообщении на сайте компании.
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В начале марта 2023 года энергоконцерн отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса" у российского ТВЭЛа. Как ранее уточняли в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до истечения срока действия лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов.
В феврале 2023 года министерство труда и экономики Финляндии разрешило продлить работу АЭС "Ловииса", где установлены ещё советские реакторы, до 2050 года.
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