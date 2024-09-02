https://ria.ru/20240902/aes-1969938712.html

Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС

Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС - РИА Новости, 02.09.2024

Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС

Финская Fortum в рамках замены ядерного топлива из РФ ввела в эксплуатацию первую партию топлива американской Westinghouse на АЭС "Ловииса", сообщает в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:48

2024-09-02T11:48

2024-09-02T12:04

ядерные технологии

сша

россия

westinghouse electric

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Финская Fortum в рамках замены ядерного топлива из РФ ввела в эксплуатацию первую партию топлива американской Westinghouse на АЭС "Ловииса", сообщает в понедельник компания."Первая партия ядерного топлива, поставленная американской компанией Westinghouse Electric Company, загружена во второй реактор АЭС "Ловииса" компании Fortum во время ежегодного технического обслуживания в августе", - говорится в сообщении на сайте компании.В начале марта 2023 года энергоконцерн отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса" у российского ТВЭЛа. Как ранее уточняли в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до истечения срока действия лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов.В феврале 2023 года министерство труда и экономики Финляндии разрешило продлить работу АЭС "Ловииса", где установлены ещё советские реакторы, до 2050 года.

https://ria.ru/20230410/rosatom-1864330041.html

https://ria.ru/20240830/finljandija-1969449219.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, westinghouse electric