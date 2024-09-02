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Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС - РИА Новости, 02.09.2024
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Ядерные технологии
 
11:48 02.09.2024 (обновлено: 12:04 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/aes-1969938712.html
Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС
Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС - РИА Новости, 02.09.2024
Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС
Финская Fortum в рамках замены ядерного топлива из РФ ввела в эксплуатацию первую партию топлива американской Westinghouse на АЭС "Ловииса", сообщает в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:48
2024-09-02T12:04
ядерные технологии
сша
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Финская Fortum в рамках замены ядерного топлива из РФ ввела в эксплуатацию первую партию топлива американской Westinghouse на АЭС "Ловииса", сообщает в понедельник компания."Первая партия ядерного топлива, поставленная американской компанией Westinghouse Electric Company, загружена во второй реактор АЭС "Ловииса" компании Fortum во время ежегодного технического обслуживания в августе", - говорится в сообщении на сайте компании.В начале марта 2023 года энергоконцерн отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса" у российского ТВЭЛа. Как ранее уточняли в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до истечения срока действия лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов.В феврале 2023 года министерство труда и экономики Финляндии разрешило продлить работу АЭС "Ловииса", где установлены ещё советские реакторы, до 2050 года.
https://ria.ru/20230410/rosatom-1864330041.html
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сша, россия, westinghouse electric
Ядерные технологии, США, Россия, Westinghouse Electric
Финская Fortum ввела в эксплуатацию первую партию топлива из США на АЭС

Финская Fortum загрузила на АЭС "Ловииса" первую партию американского топлива

CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ KeilaniemiОфис компании Fortum
Офис компании Fortum - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ Keilaniemi
Офис компании Fortum. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Финская Fortum в рамках замены ядерного топлива из РФ ввела в эксплуатацию первую партию топлива американской Westinghouse на АЭС "Ловииса", сообщает в понедельник компания.
"Первая партия ядерного топлива, поставленная американской компанией Westinghouse Electric Company, загружена во второй реактор АЭС "Ловииса" компании Fortum во время ежегодного технического обслуживания в августе", - говорится в сообщении на сайте компании.
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В начале марта 2023 года энергоконцерн отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса" у российского ТВЭЛа. Как ранее уточняли в компании, соглашение на поставку топлива с российским ТВЭЛ действует до истечения срока действия лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов.
В феврале 2023 года министерство труда и экономики Финляндии разрешило продлить работу АЭС "Ловииса", где установлены ещё советские реакторы, до 2050 года.
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Ядерные технологииСШАРоссияWestinghouse Electric
 
 
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