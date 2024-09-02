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"Аэрофлот" и "КрасАвиа" запустили совместные перевозки - РИА Новости, 02.09.2024
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11:08 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/aeroflot-1969922190.html
"Аэрофлот" и "КрасАвиа" запустили совместные перевозки
"Аэрофлот" и "КрасАвиа" запустили совместные перевозки - РИА Новости, 02.09.2024
"Аэрофлот" и "КрасАвиа" запустили совместные перевозки
Маршрутная сеть авиакомпании "Аэрофлот" из Красноярска за счет интерлайн-соглашения с "КрасАвиа" пополнилась 19 новыми направлениями, совместные перевозки... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:08
2024-09-02T11:08
авиарейсы
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Маршрутная сеть авиакомпании "Аэрофлот" из Красноярска за счет интерлайн-соглашения с "КрасАвиа" пополнилась 19 новыми направлениями, совместные перевозки начались, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее "Аэрофлот" и "КрасАвиа" заключили интерлайн-соглашение, которое позволит пассажирам оформлять единый билет на рейсы авиакомпаний. Совместные рейсы через Красноярск будут выполняться под кодами SU и KV. Пассажирам на всех участках перевозки доступны тарифы без багажа и с багажом. Норма багажа единая — 23 килограмма на всех участках перевозки. Сверхнормативный багаж и дополнительные услуги можно оплатить у авиакомпании-перевозчика в соответствии с ее правилами. На сегодняшний день группа "Аэрофлот" предлагает пассажирам полеты из Красноярского хаба по 28 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Магадан, Минеральные Воды, Мирный, Нерюнгри, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сочи, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Челябинск, Чита, Алматы, Бангкок, Бишкек, Ташкент, Ош, Пхукет, Пекин, Санья и Харбин. С ноября планируется открытие рейсов в Пермь. В рамках интерлайн-соглашения пассажирам доступны следующие направления "КрасАвиа" из Красноярска: Абакан, Байкит, Барнаул, Бор, Ванавара, Горно-Алтайск, Игарка, Кемерово, Кодинск, Кызыл, Нижневартовск, Новокузнецк, Светлогорск (Красноярский край), Северо-Енисейск, Томск, Тура, Туруханск, Хатанга и Улан-Батор.
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авиарейсы, россия, красноярск, москва, санкт-петербург, аэрофлот, красавиа
авиарейсы, Россия, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Аэрофлот, КрасАвиа

"Аэрофлот" и "КрасАвиа" запустили совместные перевозки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Маршрутная сеть авиакомпании "Аэрофлот" из Красноярска за счет интерлайн-соглашения с "КрасАвиа" пополнилась 19 новыми направлениями, совместные перевозки начались, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее "Аэрофлот" и "КрасАвиа" заключили интерлайн-соглашение, которое позволит пассажирам оформлять единый билет на рейсы авиакомпаний.
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Совместные рейсы через Красноярск будут выполняться под кодами SU и KV. Пассажирам на всех участках перевозки доступны тарифы без багажа и с багажом. Норма багажа единая — 23 килограмма на всех участках перевозки. Сверхнормативный багаж и дополнительные услуги можно оплатить у авиакомпании-перевозчика в соответствии с ее правилами.
На сегодняшний день группа "Аэрофлот" предлагает пассажирам полеты из Красноярского хаба по 28 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Магадан, Минеральные Воды, Мирный, Нерюнгри, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сочи, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Челябинск, Чита, Алматы, Бангкок, Бишкек, Ташкент, Ош, Пхукет, Пекин, Санья и Харбин. С ноября планируется открытие рейсов в Пермь.
В рамках интерлайн-соглашения пассажирам доступны следующие направления "КрасАвиа" из Красноярска: Абакан, Байкит, Барнаул, Бор, Ванавара, Горно-Алтайск, Игарка, Кемерово, Кодинск, Кызыл, Нижневартовск, Новокузнецк, Светлогорск (Красноярский край), Северо-Енисейск, Томск, Тура, Туруханск, Хатанга и Улан-Батор.
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