https://ria.ru/20240902/aeroflot-1969922190.html

"Аэрофлот" и "КрасАвиа" запустили совместные перевозки

"Аэрофлот" и "КрасАвиа" запустили совместные перевозки - РИА Новости, 02.09.2024

"Аэрофлот" и "КрасАвиа" запустили совместные перевозки

Маршрутная сеть авиакомпании "Аэрофлот" из Красноярска за счет интерлайн-соглашения с "КрасАвиа" пополнилась 19 новыми направлениями, совместные перевозки... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:08

2024-09-02T11:08

2024-09-02T11:08

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Маршрутная сеть авиакомпании "Аэрофлот" из Красноярска за счет интерлайн-соглашения с "КрасАвиа" пополнилась 19 новыми направлениями, совместные перевозки начались, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее "Аэрофлот" и "КрасАвиа" заключили интерлайн-соглашение, которое позволит пассажирам оформлять единый билет на рейсы авиакомпаний. Совместные рейсы через Красноярск будут выполняться под кодами SU и KV. Пассажирам на всех участках перевозки доступны тарифы без багажа и с багажом. Норма багажа единая — 23 килограмма на всех участках перевозки. Сверхнормативный багаж и дополнительные услуги можно оплатить у авиакомпании-перевозчика в соответствии с ее правилами. На сегодняшний день группа "Аэрофлот" предлагает пассажирам полеты из Красноярского хаба по 28 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Магадан, Минеральные Воды, Мирный, Нерюнгри, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сочи, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Челябинск, Чита, Алматы, Бангкок, Бишкек, Ташкент, Ош, Пхукет, Пекин, Санья и Харбин. С ноября планируется открытие рейсов в Пермь. В рамках интерлайн-соглашения пассажирам доступны следующие направления "КрасАвиа" из Красноярска: Абакан, Байкит, Барнаул, Бор, Ванавара, Горно-Алтайск, Игарка, Кемерово, Кодинск, Кызыл, Нижневартовск, Новокузнецк, Светлогорск (Красноярский край), Северо-Енисейск, Томск, Тура, Туруханск, Хатанга и Улан-Батор.

https://ria.ru/20240826/aeroflot-1968560821.html

https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963510895.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

авиарейсы, россия, красноярск, москва, санкт-петербург, аэрофлот, красавиа