https://ria.ru/20240902/adygeya-1970032125.html

Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы

Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы - РИА Новости, 02.09.2024

Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с Днем знаний учеников новой школы в поселке Яблоновском, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:27

2024-09-02T16:27

2024-09-02T16:27

республика адыгея

мурат кумпилов

день знаний

школа

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МАЙКОП, 2 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с Днем знаний учеников новой школы в поселке Яблоновском, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов в понедельник принял участие в торжественной линейке в новой школе №28 в адыгейском поселке Яблоновский. "Поздравляю с Днем знаний – это всегда большой праздник для ребят, их педагогов и родителей, особенно тех, кто впервые идет в школу. Всех их ждет увлекательный путь в страну знаний, много интересных событий, новых открытий и свершений. Сегодня у нас хорошее настроение еще и потому, что открываем сразу две новые школы на 1100 мест. Там созданы комфортные и самые современные условия для получения знаний и работы учителей, внедрения передовых образовательных технологий для качественного образования и формирования личности. Уверен, в новых школах будет создана атмосфера заботы и внимания к каждому ученику", – цитирует пресс-служба Кумпилова, выступившего на линейке. Глава Адыгеи в рамках акции "Подарок первокласснику" передал детям ранцы с набором канцелярских товаров. Аналогичные подарки получили ученики всех школ республики.

https://ria.ru/20240821/kumpilov-1967647113.html

https://ria.ru/20240806/adygeja-1964402930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, день знаний, школа