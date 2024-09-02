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Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы - РИА Новости, 02.09.2024
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Республика Адыгея
 
16:27 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/adygeya-1970032125.html
Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы
Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы - РИА Новости, 02.09.2024
Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с Днем знаний учеников новой школы в поселке Яблоновском, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:27
2024-09-02T16:27
республика адыгея
мурат кумпилов
день знаний
школа
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МАЙКОП, 2 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с Днем знаний учеников новой школы в поселке Яблоновском, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов в понедельник принял участие в торжественной линейке в новой школе №28 в адыгейском поселке Яблоновский. "Поздравляю с Днем знаний – это всегда большой праздник для ребят, их педагогов и родителей, особенно тех, кто впервые идет в школу. Всех их ждет увлекательный путь в страну знаний, много интересных событий, новых открытий и свершений. Сегодня у нас хорошее настроение еще и потому, что открываем сразу две новые школы на 1100 мест. Там созданы комфортные и самые современные условия для получения знаний и работы учителей, внедрения передовых образовательных технологий для качественного образования и формирования личности. Уверен, в новых школах будет создана атмосфера заботы и внимания к каждому ученику", – цитирует пресс-служба Кумпилова, выступившего на линейке. Глава Адыгеи в рамках акции "Подарок первокласснику" передал детям ранцы с набором канцелярских товаров. Аналогичные подарки получили ученики всех школ республики.
https://ria.ru/20240821/kumpilov-1967647113.html
https://ria.ru/20240806/adygeja-1964402930.html
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мурат кумпилов, день знаний, школа
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, День знаний, Школа

Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы

© Фото : Пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы
Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 2 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с Днем знаний учеников новой школы в поселке Яблоновском, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов в понедельник принял участие в торжественной линейке в новой школе №28 в адыгейском поселке Яблоновский.
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21 августа, 19:49
"Поздравляю с Днем знаний – это всегда большой праздник для ребят, их педагогов и родителей, особенно тех, кто впервые идет в школу. Всех их ждет увлекательный путь в страну знаний, много интересных событий, новых открытий и свершений. Сегодня у нас хорошее настроение еще и потому, что открываем сразу две новые школы на 1100 мест. Там созданы комфортные и самые современные условия для получения знаний и работы учителей, внедрения передовых образовательных технологий для качественного образования и формирования личности. Уверен, в новых школах будет создана атмосфера заботы и внимания к каждому ученику", – цитирует пресс-служба Кумпилова, выступившего на линейке.
Глава Адыгеи в рамках акции "Подарок первокласснику" передал детям ранцы с набором канцелярских товаров. Аналогичные подарки получили ученики всех школ республики.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловДень знанийШкола
 
 
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