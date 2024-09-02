Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы
© Фото : Пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы
© Фото : Пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Адыгеи поздравил с Днем знаний учеников новой школы
МАЙКОП, 2 сен - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с Днем знаний учеников новой школы в поселке Яблоновском, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов в понедельник принял участие в торжественной линейке в новой школе №28 в адыгейском поселке Яблоновский.
"Поздравляю с Днем знаний – это всегда большой праздник для ребят, их педагогов и родителей, особенно тех, кто впервые идет в школу. Всех их ждет увлекательный путь в страну знаний, много интересных событий, новых открытий и свершений. Сегодня у нас хорошее настроение еще и потому, что открываем сразу две новые школы на 1100 мест. Там созданы комфортные и самые современные условия для получения знаний и работы учителей, внедрения передовых образовательных технологий для качественного образования и формирования личности. Уверен, в новых школах будет создана атмосфера заботы и внимания к каждому ученику", – цитирует пресс-служба Кумпилова, выступившего на линейке.
Глава Адыгеи в рамках акции "Подарок первокласснику" передал детям ранцы с набором канцелярских товаров. Аналогичные подарки получили ученики всех школ республики.
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