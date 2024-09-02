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"Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии
"Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии - РИА Новости, 02.09.2024
"Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии
Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), свидетельствуют... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T00:14
2024-09-02T00:14
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), свидетельствуют официальные результаты, опубликованные местным избиркомом.АдГ таким образом получает на десять мест больше, чем имела до этого.Второе место за партией "Христианско-демократический союз" (ХДС), который получит 23 места (+2). На третьем месте расположилась недавно образованная партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) с 15 местами в ландтаге.Кроме того, в местный парламент прошли еще две партии: "Левые" с 12 мандатами (-17) и социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 6 мандатами (-2).Две партии правящей на федеральном уровне коалиции — "Зеленые" и свободные либералы (СвДП) — не прошли в ландтаг. Явка на выборах составила 73,6%.Это первая для АдГ победа на региональных выборах в Германии. Партия также заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей. Победу в этой федеральной земле одержала ХДС (31,9%). Партия Сары Вагенкнехт получила поддержку 11,1% избирателей, СДП Олафа Шольца заручилась лишь 7,3% голосов.В прошлом году рейтинг "Альтернативы для Германии" стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в ФРГ, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.
https://ria.ru/20240901/vybory-1969856254.html
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тюрингия, германия, сара вагенкнехт, олаф шольц, хдс/хсс, в мире
Тюрингия, Германия, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, В мире
"Альтернатива для Германии" выиграла выборы в Тюрингии
Партия "АдГ" выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в парламенте
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), свидетельствуют официальные результаты, опубликованные местным избиркомом.
АдГ таким образом получает на десять мест больше, чем имела до этого.
Второе место за партией "Христианско-демократический союз" (ХДС
), который получит 23 места (+2). На третьем месте расположилась недавно образованная партия "Союз Сары Вагенкнехт
— за разум и справедливость" (ССВ) с 15 местами в ландтаге.
Кроме того, в местный парламент прошли еще две партии: "Левые" с 12 мандатами (-17) и социал-демократы канцлера Олафа Шольца
с 6 мандатами (-2).
Две партии правящей на федеральном уровне коалиции — "Зеленые" и свободные либералы (СвДП) — не прошли в ландтаг. Явка на выборах составила 73,6%.
Это первая для АдГ победа на региональных выборах в Германии.
Партия также заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей. Победу в этой федеральной земле одержала ХДС (31,9%). Партия Сары Вагенкнехт получила поддержку 11,1% избирателей, СДП Олафа Шольца заручилась лишь 7,3% голосов.
В прошлом году рейтинг "Альтернативы для Германии" стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в ФРГ, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией
и Китаем
.