Ким Дотком отвел режиму Зеленского считанные месяцы
Ким Дотком заявил, что конец режима Зеленского наступит через считанные месяцы
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что "конец режима" Владимира Зеленского наступит через считанные месяцы, и, вероятно, даже до ноябрьских выборов в президенты США.
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"Руководство Украины теперь открыто говорит о поражении в конфликте и винит Запад. От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США", - написал он на своей странице в соцсети Х.
По словам предпринимателя, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее партия "потонут как Титаник". Дотком призвал ожидать "отчаянных мер", подчеркнув, что произойти может "все, что угодно".
В конце ноября глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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