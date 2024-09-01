https://ria.ru/20240901/zelenskiy-1969838517.html

Ким Дотком отвел режиму Зеленского считанные месяцы

Ким Дотком отвел режиму Зеленского считанные месяцы - РИА Новости, 01.09.2024

Ким Дотком отвел режиму Зеленского считанные месяцы

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что "конец режима" Владимира Зеленского наступит через считанные РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T18:26

2024-09-01T18:26

2024-09-01T18:26

в мире

сша

украина

стамбул

владимир зеленский

камала харрис

давид арахамия

megaupload

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что "конец режима" Владимира Зеленского наступит через считанные месяцы, и, вероятно, даже до ноябрьских выборов в президенты США. "Руководство Украины теперь открыто говорит о поражении в конфликте и винит Запад. От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США", - написал он на своей странице в соцсети Х. По словам предпринимателя, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и ее партия "потонут как Титаник". Дотком призвал ожидать "отчаянных мер", подчеркнув, что произойти может "все, что угодно". В конце ноября глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20240809/zelenskiy-1965105201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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