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Зеленский обратился к Западу с отчаянным требованием по России
Зеленский обратился к Западу с отчаянным требованием по России - РИА Новости, 01.09.2024
Зеленский обратился к Западу с отчаянным требованием по России
Владимир Зеленский призвал страны Запада разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:21
2024-09-01T02:21
2024-09-01T02:43
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский призвал страны Запада разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России."Я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии. <...> Нам нужны и разрешения на дальнобойность (удары по территории России дальнобойным оружием. — Прим. ред.), и ваши дальнобойные снаряды и ракеты", — сказал он в вечернем обращении.Ранее в субботу министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью CNN, что Киев надеется на снятие запрета на использование дальнобойных ракет ATACMS против целей на территории России. Ранее в тот же день телеканал сообщил, что Киев передал Вашингтону список предполагаемых целей для атак. Однако, по данным CNN, США в ближайшее время не планируют ослаблять ограничения, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США, Великобритания, Франция
Зеленский обратился к Западу с отчаянным требованием по России
Зеленский призвал США, ФРГ и Британию разрешить удары по России западным оружием