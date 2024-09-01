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Сотрудникам школ без работы в Курске будут платить большую часть зарплаты - РИА Новости, 01.09.2024
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21:51 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/zarplata-1969858056.html
Сотрудникам школ без работы в Курске будут платить большую часть зарплаты
Сотрудникам школ без работы в Курске будут платить большую часть зарплаты - РИА Новости, 01.09.2024
Сотрудникам школ без работы в Курске будут платить большую часть зарплаты
Сотрудникам школ в Курске, оставшимся без работы, будут выплачивать большую часть зарплаты, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:51
2024-09-01T21:51
россия
курская область
курск
яна лантратова
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудникам школ в Курске, оставшимся без работы, будут выплачивать большую часть зарплаты, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Я переговорила с руководством, с правительством Курской области, и есть информация, что даже если люди не будут работать, то им будет выплачиваться две трети от зарплаты", - сказала Лантратова. По словам депутата, учителя и сотрудники школ переживают, сократят ли их, и что будет с учебными заведениями. Она добавила, что сотрудники школ могут устроиться на работу в пункты временного размещения. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, курск, яна лантратова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф
Россия, Курская область, Курск, Яна Лантратова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Сотрудникам школ без работы в Курске будут платить большую часть зарплаты

Лантратова: сотрудникам курских школ без работы выплатят большую часть зарплаты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Учитель одной из школ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудникам школ в Курске, оставшимся без работы, будут выплачивать большую часть зарплаты, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
«
"Я переговорила с руководством, с правительством Курской области, и есть информация, что даже если люди не будут работать, то им будет выплачиваться две трети от зарплаты", - сказала Лантратова.
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По словам депутата, учителя и сотрудники школ переживают, сократят ли их, и что будет с учебными заведениями. Она добавила, что сотрудники школ могут устроиться на работу в пункты временного размещения.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьКурскЯна ЛантратоваВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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