Сотрудникам школ без работы в Курске будут платить большую часть зарплаты
Лантратова: сотрудникам курских школ без работы выплатят большую часть зарплаты
Учитель одной из школ. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудникам школ в Курске, оставшимся без работы, будут выплачивать большую часть зарплаты, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
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"Я переговорила с руководством, с правительством Курской области, и есть информация, что даже если люди не будут работать, то им будет выплачиваться две трети от зарплаты", - сказала Лантратова.
По словам депутата, учителя и сотрудники школ переживают, сократят ли их, и что будет с учебными заведениями. Она добавила, что сотрудники школ могут устроиться на работу в пункты временного размещения.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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