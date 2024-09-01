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Умеров рассказал о передаче США списка целей на территории России

Умеров рассказал о передаче США списка целей на территории России - РИА Новости, 01.09.2024

Умеров рассказал о передаче США списка целей на территории России

Киев надеется, что США дадут разрешение для ударов американским дальнобойным оружием на территории России после передачи списка возможных целей, заявил министр... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T01:00

2024-09-01T01:00

2024-09-01T01:08

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киев надеется, что США дадут разрешение для ударов американским дальнобойным оружием на территории России после передачи списка возможных целей, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью каналу CNN."Мы объяснили (США. — Прим.ред.), какие возможности требуются нам, <...> надеюсь, что нас услышали", — сообщил он.По словам украинского министра, в Белом доме все еще не пришли к решению по поводу снятия запрета на применение американского дальнобойного оружия против целей на территории России.Как сообщил ранее в субботу CNN, США в ближайшее время не планируют ослаблять ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы Владимира Зеленского.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.

https://ria.ru/20240828/bouz-1968897766.html

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