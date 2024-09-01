В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища во время воздушной тревоги
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу в воскресенье объявили в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Киевской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 19.09 (совпадает с мск) сигнал тревоги звучит в Днепропетровской области. В 20.24 ее объявили в Сумской, а следом в Черниговской, Киевской, Харьковской и Полтавской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
16 августа, 19:03