В приморском нацпарке рассказали, как тигрица могла попасть под поезд
Нацпарк: тигрица могла запаниковать ночью на мосту и попасть под поезд
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Молодая амурская тигрица могла запаниковать ночью на мосту высотой около 10 метров, и, заметавшись, попасть под поезд в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
В воскресенье центр "Амурский тигр" сообщил, что краснокнижный амурский тигр погиб, попав под поезд в Хасанском округе Приморского края. На месте происшествия работают полиция, охотнадзор. Позже гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал РИА Новости, что пока информация очень предварительная, обстоятельства уточняются. Также проверяется информация о том, что на мосту были два тигренка: один успел убежать, а второй погиб.
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По информации нацпарка, установлено, что погибла молодая самка амурского тигра, возрастом предположительно до двух лет: ночью она оказалась на стометровом трехпролётном железнодорожном мосту, и не смогла уберечься от поезда.
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"В момент трагедии тигрица находилась в середине моста высотой около 10 метров, и скорее всего, запаниковала, как только поезд въехал на мост. В попытках спастись начала метаться и попала под колёса", - пояснила старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что в районе происшествия бывают туманы, поэтому "машинист поезда вполне мог не заметить животное". Матюхина также пояснила, что в темное время суток звери не могут оценить скорость и дистанцию от движущегося объекта – автомобильного или железнодорожного транспорта, часто не воспринимают их как непосредственную угрозу из-за отсутствия опыта. Животных может дезориентировать и яркий свет фар.
В нацпарке отметили, что через местообитания крупных хищников на "Земле леопарда" и у границ нацпарка проходят автомобильные и железнодорожные дороги, животные могут использовать мосты для пересечения крупных рек.
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"Специалисты планируют идентифицировать особь погибшего тигра и установить, фиксировался ли он на территории национального парка "Земля леопарда" за последний год. В то же время научные сотрудники допускают, что до этого погибшая самка отмечалась фотоловушками только будучи котенком", - добавили в нацпарке.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.