https://ria.ru/20240901/tigritsa-1969815998.html

В приморском нацпарке рассказали, как тигрица могла попасть под поезд

В приморском нацпарке рассказали, как тигрица могла попасть под поезд - РИА Новости, 01.09.2024

В приморском нацпарке рассказали, как тигрица могла попасть под поезд

Молодая амурская тигрица могла запаниковать ночью на мосту высотой около 10 метров, и, заметавшись, попасть под поезд в Приморье, сообщает нацпарк "Земля... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:57

2024-09-01T14:57

2024-09-01T14:57

происшествия

россия

хабаровский край

амурская область

сергей арамилев

фгбу "земля леопарда"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969784610_0:122:441:370_1920x0_80_0_0_cf90c99efdca9ef044c20ed952640596.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Молодая амурская тигрица могла запаниковать ночью на мосту высотой около 10 метров, и, заметавшись, попасть под поезд в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда". В воскресенье центр "Амурский тигр" сообщил, что краснокнижный амурский тигр погиб, попав под поезд в Хасанском округе Приморского края. На месте происшествия работают полиция, охотнадзор. Позже гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал РИА Новости, что пока информация очень предварительная, обстоятельства уточняются. Также проверяется информация о том, что на мосту были два тигренка: один успел убежать, а второй погиб. По информации нацпарка, установлено, что погибла молодая самка амурского тигра,​ возрастом предположительно до двух лет: ночью она оказалась на стометровом трехпролётном железнодорожном мосту, и не смогла уберечься от поезда. "В момент трагедии тигрица находилась в середине моста высотой около 10 метров, и скорее всего, запаниковала, как только поезд въехал на мост. В попытках спастись начала метаться и попала под колёса", - пояснила старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина, слова которой приводятся в сообщении. Она добавила, что в районе происшествия бывают туманы, поэтому "машинист поезда вполне мог не заметить животное". Матюхина также пояснила, что в темное время суток звери не могут оценить скорость и дистанцию от движущегося объекта – автомобильного или железнодорожного транспорта, часто не воспринимают их как непосредственную угрозу из-за отсутствия опыта. Животных может дезориентировать и яркий свет фар. В нацпарке отметили, что через местообитания крупных хищников на "Земле леопарда" и у границ нацпарка проходят автомобильные и железнодорожные дороги, животные могут использовать мосты для пересечения крупных рек. "Специалисты планируют идентифицировать особь погибшего тигра и установить, фиксировался ли он на территории национального парка "Земля леопарда" за последний год. В то же время научные сотрудники допускают, что до этого погибшая самка отмечалась фотоловушками только будучи котенком", - добавили в нацпарке.

https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html

https://ria.ru/20231108/tigr-1908152905.html

https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

россия

хабаровский край

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев, фгбу "земля леопарда"