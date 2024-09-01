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В Приморье погиб амурский тигр - РИА Новости, 01.09.2024
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08:30 01.09.2024 (обновлено: 13:46 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/tigr-1969774977.html
В Приморье погиб амурский тигр
В Приморье погиб амурский тигр - РИА Новости, 01.09.2024
В Приморье погиб амурский тигр
В Приморье погиб краснокнижный амурский тигр, попав под поезд, сообщил центр "Амурский тигр" в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:30
2024-09-01T13:46
россия
хасанский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. В Приморье погиб краснокнижный амурский тигр, попав под поезд, сообщил центр "Амурский тигр" в своем Тelegram-канале. "Амурский тигр погиб, попав под поезд в Хасанском районе Приморского края. На месте происшествия работают полиция, охотнадзор", — уточнили в материале. Труп животного направят на экспертизу, которую проведут специалисты центра.&quot;Пока информация очень предварительная, обстоятельства уточняются. Также проверяется информация о том, что на мосту были два тигренка: один успел убежать, а второй погиб&quot;, — рассказал РИА Новости гендиректор центра &quot;Амурский тигр&quot; Сергей Арамилев.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают около 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240807/tigr-1964542353.html
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россия
хасанский район
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россия, хасанский район, приморский край, происшествия
Россия, Хасанский район, Приморский край, Происшествия
В Приморье погиб амурский тигр

В приморье краснокнижный амурский тигр погиб, попав под поезд

© Центр "Амурский тигр"/TelegramАмурский тигр на жд путях в Хасанском районе Приморского края
Амурский тигр на жд путях в Хасанском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Центр "Амурский тигр"/Telegram
Амурский тигр на жд путях в Хасанском районе Приморского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. В Приморье погиб краснокнижный амурский тигр, попав под поезд, сообщил центр "Амурский тигр" в своем Тelegram-канале.
"Амурский тигр погиб, попав под поезд в Хасанском районе Приморского края. На месте происшествия работают полиция, охотнадзор", — уточнили в материале.
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Труп животного направят на экспертизу, которую проведут специалисты центра.
«

"Пока информация очень предварительная, обстоятельства уточняются. Также проверяется информация о том, что на мосту были два тигренка: один успел убежать, а второй погиб", — рассказал РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают около 750 амурских тигров, включая тигрят.
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