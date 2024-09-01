https://ria.ru/20240901/tigr-1969774977.html

В Приморье погиб амурский тигр

В Приморье погиб амурский тигр - РИА Новости, 01.09.2024

В Приморье погиб амурский тигр

В Приморье погиб краснокнижный амурский тигр, попав под поезд, сообщил центр "Амурский тигр" в своем Тelegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:30

2024-09-01T08:30

2024-09-01T13:46

россия

хасанский район

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. В Приморье погиб краснокнижный амурский тигр, попав под поезд, сообщил центр "Амурский тигр" в своем Тelegram-канале. "Амурский тигр погиб, попав под поезд в Хасанском районе Приморского края. На месте происшествия работают полиция, охотнадзор", — уточнили в материале. Труп животного направят на экспертизу, которую проведут специалисты центра."Пока информация очень предварительная, обстоятельства уточняются. Также проверяется информация о том, что на мосту были два тигренка: один успел убежать, а второй погиб", — рассказал РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают около 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240807/tigr-1964542353.html

https://ria.ru/20231124/tigr-1911488166.html

россия

хасанский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, хасанский район, приморский край, происшествия