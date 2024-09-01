В Приморье погиб амурский тигр
В приморье краснокнижный амурский тигр погиб, попав под поезд
Амурский тигр на жд путях в Хасанском районе Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. В Приморье погиб краснокнижный амурский тигр, попав под поезд, сообщил центр "Амурский тигр" в своем Тelegram-канале.
"Амурский тигр погиб, попав под поезд в Хасанском районе Приморского края. На месте происшествия работают полиция, охотнадзор", — уточнили в материале.
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Труп животного направят на экспертизу, которую проведут специалисты центра.
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"Пока информация очень предварительная, обстоятельства уточняются. Также проверяется информация о том, что на мосту были два тигренка: один успел убежать, а второй погиб", — рассказал РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают около 750 амурских тигров, включая тигрят.
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