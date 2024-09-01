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Хамзаев: в годовщину трагедии в Беслане террор пересек границу с Россией - РИА Новости, 01.09.2024
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18:58 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/terror-1969842437.html
Хамзаев: в годовщину трагедии в Беслане террор пересек границу с Россией
Хамзаев: в годовщину трагедии в Беслане террор пересек границу с Россией - РИА Новости, 01.09.2024
Хамзаев: в годовщину трагедии в Беслане террор пересек границу с Россией
В 20-летнюю годовщину трагических событий в Беслане террор снова пересек границу Запада с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T18:58
2024-09-01T18:58
россия
беслан
курская область
султан хамзаев
владимир путин
шамиль басаев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В 20-летнюю годовщину трагических событий в Беслане террор снова пересек границу Запада с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. "В 20-летнюю годовщину тех чудовищных событий террор снова пересек границу Запада с Россией. Украинские террористические атаки на Белгородскую и Курскую области, обстрелы мирных граждан - прямое продолжение террора 20-летней давности, новыми методами, под новыми лозунгами", - сказал РИА Новости Хамзаев. Он уточнил, что, как и тогда, жертвами становятся дети, старики, а под удары попадают социальные учреждения, школы, больницы, общественный транспорт. По словам Хамзаева, люди задаются вопросом, с чем связан очередной террористический акт ВСУ. "Первое сентября. 20 лет назад произошла чудовищная трагедия. Три дня террористы удерживали в спортзале заминированного здания школы в Беслане 1128 человек. Погибли 186 детей, 111 родственников и близких учащихся, а также 17 учителей и сотрудников школы. Этот теракт потряс весь мир, кроме, наверное, руководства тех стран, чьи спецслужбы буквально вели международных террористов, в том числе организатора нападения Шамиля Басаева", - отметил собеседник агентства. С тех пор, по мнению парламентария, Россия несет ответственное бремя страны-ликвидатора международного терроризма, это священный долг - в память о невинно убитых детях, отдавших свою жизнь гражданских, наших доблестных силовиков и военнослужащих. "Вместо террориста-сепаратиста Басаева сегодня террорист-сепаратист Зеленский - с такой же армией полевых командиров, которые получают команды ровно из тех же кабинетов, что и 20-25 лет назад. Можно проводить прямые параллели времени прошлых лет и нынешнего периода", - подчеркнул Хамзаев. Кроме того, он уточнил что под руководством президента России Владимира Путина курс на очищение мира от террористической угрозы продолжается, и Западу стоит напомнить о главном: рано или поздно они начинают страдать от своего же меча. "Разнузданный терроризм придет и к ним, все их "надежные" милитаризированные проекты рано или поздно бьют по ним самим", - заключил депутат. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20240901/beslan-1969573955.html
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россия, беслан, курская область, султан хамзаев, владимир путин, шамиль басаев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Беслан, Курская область, Султан Хамзаев, Владимир Путин, Шамиль Басаев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Хамзаев: в годовщину трагедии в Беслане террор пересек границу с Россией

Хамзаев: в 20-летнюю годовщину трагедии в Беслане террор пересек границу с РФ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГодовщина трагедии в школе № 1 Беслана
Годовщина трагедии в школе № 1 Беслана - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Годовщина трагедии в школе № 1 Беслана. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В 20-летнюю годовщину трагических событий в Беслане террор снова пересек границу Запада с Россией, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«
"В 20-летнюю годовщину тех чудовищных событий террор снова пересек границу Запада с Россией. Украинские террористические атаки на Белгородскую и Курскую области, обстрелы мирных граждан - прямое продолжение террора 20-летней давности, новыми методами, под новыми лозунгами", - сказал РИА Новости Хамзаев.
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Он уточнил, что, как и тогда, жертвами становятся дети, старики, а под удары попадают социальные учреждения, школы, больницы, общественный транспорт.
По словам Хамзаева, люди задаются вопросом, с чем связан очередной террористический акт ВСУ. "Первое сентября. 20 лет назад произошла чудовищная трагедия. Три дня террористы удерживали в спортзале заминированного здания школы в Беслане 1128 человек. Погибли 186 детей, 111 родственников и близких учащихся, а также 17 учителей и сотрудников школы. Этот теракт потряс весь мир, кроме, наверное, руководства тех стран, чьи спецслужбы буквально вели международных террористов, в том числе организатора нападения Шамиля Басаева", - отметил собеседник агентства.
С тех пор, по мнению парламентария, Россия несет ответственное бремя страны-ликвидатора международного терроризма, это священный долг - в память о невинно убитых детях, отдавших свою жизнь гражданских, наших доблестных силовиков и военнослужащих.
«
"Вместо террориста-сепаратиста Басаева сегодня террорист-сепаратист Зеленский - с такой же армией полевых командиров, которые получают команды ровно из тех же кабинетов, что и 20-25 лет назад. Можно проводить прямые параллели времени прошлых лет и нынешнего периода", - подчеркнул Хамзаев.
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Кроме того, он уточнил что под руководством президента России Владимира Путина курс на очищение мира от террористической угрозы продолжается, и Западу стоит напомнить о главном: рано или поздно они начинают страдать от своего же меча.
«
"Разнузданный терроризм придет и к ним, все их "надежные" милитаризированные проекты рано или поздно бьют по ним самим", - заключил депутат.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом днем в воскресенье сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
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Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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РоссияБесланКурская областьСултан ХамзаевВладимир ПутинШамиль БасаевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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