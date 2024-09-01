https://ria.ru/20240901/shkoly-1969772896.html

В школах с 1 сентября появятся несколько новых предметов

В школах с 1 сентября появятся несколько новых предметов - РИА Новости, 01.09.2024

В школах с 1 сентября появятся несколько новых предметов

В 2024/2025 учебном году в образовательный процесс вносится ряд новых правил, влияющих как на школьников, так и на самих педагогов. Также в российских школах... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:05

2024-09-01T08:05

2024-09-01T10:05

общество

россия

день знаний

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В 2024/2025 учебном году в образовательный процесс вносится ряд новых правил, влияющих как на школьников, так и на самих педагогов. Также в российских школах вводится ряд новых обязательных и внеурочных предметов. С 1 сентября возвращаются уроки "труда", где дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье. Также, начиная с этого года, в школах вместо "ОБЖ" будут преподавать "Основы безопасности и защиты Родины". Данный предмет будет состоять из более широкого курса начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, а также действий при катастрофах разного рода. В рамках внеурочной деятельности у школьников появится курс "Семьеведение". Он сформирует приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками. Программа курса рассчитана для учеников 5-9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа. Предполагается, что "Семьеведение" будет проходить в формате "Разговоров о важном" или внеурочных занятий. Изменения коснулись и программы физкультуры. С этого года появится 12 новых модулей — например, гольф, биатлон, ушу. Школьники смогут изучать техники фигурного катания, знакомиться с народными танцами и учиться игре в городки. Большинство модулей будет изучаться на усмотрение руководства школы — как часть учебного плана или внеурочно. С этого нового учебного года все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации. Кроме того, с 1 сентября ученики не смогут пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает. Предполагается, что данный запрет позволит минимизировать факторы отвлечения внимания учеников во время проведения занятий. Некоторые нововведения коснулись и работы педагогов в образовательных учреждениях. Теперь у них есть возможность устанавливать правила поведения в учебном заведении и требования к дисциплине на занятиях. Кроме того, в целях защиты своих прав преподаватели смогут направлять обращения в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права. Также с 1 сентября в школах и колледжах введут федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию. В общей сложности выплату начнут получать около 37 тысяч сотрудников. В понедельник, 2 сентября, в общеобразовательные учреждения РФ пойдут 18,5 миллиона школьников, из которых 1,8 миллиона - первоклассники. В колледжи страны в этом году зачислены около 1,25 миллиона абитуриентов.

https://ria.ru/20240821/shkola-1967523843.html

https://ria.ru/20240830/lineyka-1969356632.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, день знаний