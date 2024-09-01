Рейтинг@Mail.ru
Как изменится школьная жизнь с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/shkola-1969726810.html
Как изменится школьная жизнь с 1 сентября
Как изменится школьная жизнь с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2024
Как изменится школьная жизнь с 1 сентября
В новом учебном году российских школьников ждет ряд изменений. Старшеклассники будут изучать военную подготовку в рамках обновленного курса ОБЖ. Труд... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:00
2024-09-01T10:00
инфографика
россия
общество
школа
дети
образование
день знаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969726568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebda284a89ad8a71b3284d0c48c55169.png
В новом учебном году российских школьников ждет ряд изменений. Старшеклассники будут изучать военную подготовку в рамках обновленного курса ОБЖ. Труд (технология) станет обязательным предметом в начальной и средней школах. В расписании 5–9 классов появятся уроки семьеведения. Подробнее об этих и других нововведениях — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969726568_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_84d7b57c26807e566843886d0d2d719f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, школа, дети, образование, день знаний, инфографика, семьеведение, основы безопасности и защиты родины
Инфографика, Россия, Общество, Школа, Дети, Образование, День знаний, Семьеведение, Основы безопасности и защиты Родины
Инфографика

Как изменится школьная жизнь с 1 сентября

Читать ria.ru в
В новом учебном году российских школьников ждет ряд изменений. Старшеклассники будут изучать военную подготовку в рамках обновленного курса ОБЖ. Труд (технология) станет обязательным предметом в начальной и средней школах. В расписании 5–9 классов появятся уроки семьеведения. Подробнее об этих и других нововведениях — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияОбществоШколаДетиОбразованиеДень знанийСемьеведениеОсновы безопасности и защиты Родины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала