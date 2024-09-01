https://ria.ru/20240901/shkola-1969726810.html
Как изменится школьная жизнь с 1 сентября
Как изменится школьная жизнь с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2024
Как изменится школьная жизнь с 1 сентября
В новом учебном году российских школьников ждет ряд изменений. Старшеклассники будут изучать военную подготовку в рамках обновленного курса ОБЖ. Труд... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:00
2024-09-01T10:00
2024-09-01T10:00
инфографика
россия
общество
школа
дети
образование
день знаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969726568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebda284a89ad8a71b3284d0c48c55169.png
В новом учебном году российских школьников ждет ряд изменений. Старшеклассники будут изучать военную подготовку в рамках обновленного курса ОБЖ. Труд (технология) станет обязательным предметом в начальной и средней школах. В расписании 5–9 классов появятся уроки семьеведения. Подробнее об этих и других нововведениях — в инфографике Ria.ru.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969726568_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_84d7b57c26807e566843886d0d2d719f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, школа, дети, образование, день знаний, инфографика, семьеведение, основы безопасности и защиты родины
Инфографика, Россия, Общество, Школа, Дети, Образование, День знаний, Семьеведение, Основы безопасности и защиты Родины