https://ria.ru/20240901/shkola-1969726810.html

Как изменится школьная жизнь с 1 сентября

Как изменится школьная жизнь с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2024

Как изменится школьная жизнь с 1 сентября

В новом учебном году российских школьников ждет ряд изменений. Старшеклассники будут изучать военную подготовку в рамках обновленного курса ОБЖ. Труд... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:00

2024-09-01T10:00

2024-09-01T10:00

инфографика

россия

общество

школа

дети

образование

день знаний

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В новом учебном году российских школьников ждет ряд изменений. Старшеклассники будут изучать военную подготовку в рамках обновленного курса ОБЖ. Труд (технология) станет обязательным предметом в начальной и средней школах. В расписании 5–9 классов появятся уроки семьеведения. Подробнее об этих и других нововведениях — в инфографике Ria.ru.

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россия, общество, школа, дети, образование, день знаний, инфографика, семьеведение, основы безопасности и защиты родины