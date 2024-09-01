https://ria.ru/20240901/rakhmon-1969787130.html

В мире происходит столкновение интересов сверхдержав, заявил Рахмон

В мире происходит столкновение интересов сверхдержав, заявил Рахмон - РИА Новости, 01.09.2024

В мире происходит столкновение интересов сверхдержав, заявил Рахмон

В последние четыре-пять лет происходит столкновение интересов сверхдержав в мире, которое ведется с целью передела мира в форме политических и военных действий, РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:49

2024-09-01T10:49

2024-09-01T10:49

в мире

таджикистан

израиль

душанбе

эмомали рахмон

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271738_0:143:3114:1895_1920x0_80_0_0_81a3bb6c6fc2ae80ba6162613406acce.jpg

ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. В последние четыре-пять лет происходит столкновение интересов сверхдержав в мире, которое ведется с целью передела мира в форме политических и военных действий, выразил свое мнение президент Таджикистана Эмомали Рахмон на традиционном "Уроке мира" во вновь открытой школе номер 19 в Душанбе. Речь президента транслировало государственное телевидение Таджикистана. "В последние четыре-пять лет происходит столкновение интересов сверхдержав в мире, которое ведется с целью передела мира в форме политических и военных действий. Быстрое вооружение и "холодная война" усиливаются с каждым днем", - считает он. По словам Рахмона, только в палестинском секторе Газа менее чем за год было убито более 45 тысяч человек, из них более 17 тысяч детей, то есть тех, у кого были тысячи надежд и мечтаний. "Сегодня мы с вами знаем из средств массовой информации, что тысячи невинных людей становятся жертвами интересов и геополитических игр стран-сверхдержав в других конфликтных зонах мира. В этом процессе рост исламофобии..., а также разногласия между религиями стали еще одним опасным фактором и вызвали серьезную обеспокоенность общества", - сказал президент Таджикистана. Он отметил, что расширение сотрудничества между государствами и народами ради мирного сосуществования приобрело первостепенное значение для человечества. "Дошло даже до того, что некоторые политики и эксперты заговорили о возможности ядерной войны. В таких условиях, когда человеческая история вступила в крайне чувствительный и непредсказуемый период, толерантность, усилия по сохранению мира на планете, диалогу между цивилизациями, расширению сотрудничества между государствами и народами ради мирного сосуществования народов мира приобрели первостепенное значение для человеческого общества", - считает президент Таджикистана. Лидер Таджикистана напомнил, что народ республики, переживший ужасы и трагедии навязанной гражданской войны в 90-е годы прошлого века, прекрасно знает, что мир, стабильность, безопасность важны для каждого человека и каждой семьи. "Наши подростки и молодежь должны знать, что в ходе гражданской войны (было - ред.) сожжены и разрушены сотни тысяч домов и школ, погибли более 150 тысяч человек, 55 тысяч детей стали сиротами, почти полтора миллиона стали вынужденными беженцами, сотни тысяч специалистов, ученых, в том числе преподавателей, покинули свою родину, испытав на себе разрушительные последствия навязанной гражданской войны", - сказал Рахмон. Он призвал всех жителей Таджикистана бороться с современными угрозами и опасностями – терроризмом и экстремизмом, радикализмом и религиозным фанатизмом, наркотрафиком, киберпреступностью и другими формами транснациональной организованной преступности, а также с радикализацией общества. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240620/odezhda-1954394230.html

https://ria.ru/20240324/rakhmon-1935457589.html

https://ria.ru/20240509/rakhmon-1944947191.html

https://ria.ru/20230207/evropa-1850190978.html

таджикистан

израиль

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таджикистан, израиль, душанбе, эмомали рахмон, хамас, оон