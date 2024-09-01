Новый посол Финляндии выступила с планом по России
Посол Финляндии в России Марья Лиивала призвала к практическому сотрудничеству
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва и Хельсинки должны сотрудничать и поддерживать отношения, такое мнение высказала новый посол Финляндии в России Марья Лиивала в интервью Iltalehti.
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"Неизбежно возникают различные вопросы, которые нужно решать. В посольстве Финляндии в России есть представитель пограничной службы, представитель таможни и представитель Центральной криминальной полиции, потому что существуют различные потребности, которые требуют практического сотрудничества", — указала она.
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По ее словам, задача на текущий момент — сохранить дипломатические отношения между двумя странами в условиях, когда между Россией и Финляндией нет политических контактов.
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"В Москве я, безусловно, готова к дискуссиям с Министерством иностранных дел России, и я уверена, что они будут", — подчеркнула Лиивала.
Марья Лиивала вступает в должность посла Финляндии в России с 1 сентября.
Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен отмечал, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что, помимо государств Северной Европы, в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале подчеркнул, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии.
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