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Новый посол Финляндии выступила с планом по России

Новый посол Финляндии выступила с планом по России - РИА Новости, 01.09.2024

Новый посол Финляндии выступила с планом по России

Москва и Хельсинки должны сотрудничать и поддерживать отношения, такое мнение высказала новый посол Финляндии в России Марья Лиивала в интервью Iltalehti. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T11:45

2024-09-01T11:45

2024-09-01T17:05

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва и Хельсинки должны сотрудничать и поддерживать отношения, такое мнение высказала новый посол Финляндии в России Марья Лиивала в интервью Iltalehti."Неизбежно возникают различные вопросы, которые нужно решать. В посольстве Финляндии в России есть представитель пограничной службы, представитель таможни и представитель Центральной криминальной полиции, потому что существуют различные потребности, которые требуют практического сотрудничества", — указала она.По ее словам, задача на текущий момент — сохранить дипломатические отношения между двумя странами в условиях, когда между Россией и Финляндией нет политических контактов."В Москве я, безусловно, готова к дискуссиям с Министерством иностранных дел России, и я уверена, что они будут", — подчеркнула Лиивала.Марья Лиивала вступает в должность посла Финляндии в России с 1 сентября.Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен отмечал, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что, помимо государств Северной Европы, в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале подчеркнул, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии.

https://ria.ru/20240830/finljandija-1969449219.html

https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967577658.html

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финляндия, россия, москва, александер стубб, алексей пушков, нато, совет федерации рф, в мире, политика