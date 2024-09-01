https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html

В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом

В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом - РИА Новости, 01.09.2024

В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом

По району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом нанесли два удара, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T08:01

2024-09-01T08:01

2024-09-01T12:07

кривой рог

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

днепропетровская область

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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. По району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом нанесли два удара, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области прозвучали два взрыва. Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома. <...> Первый удар был в пять минут второго ночи 1 сентября. Второй взрыв зафиксировали в том же направлении в 20 минут второго ночи", — рассказал собеседник агентства.По информации пророссийского сопротивления, на соседнюю с аэродромом железнодорожную станцию постоянно прибывают грузы, идет сортировка. На самом аэродроме находится действующий подземный командный пункт, а также подземные склады, которые также активно используются.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240901/podpole-1969774241.html

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кривой рог, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, днепропетровская область