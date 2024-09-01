https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html
В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом
В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом - РИА Новости, 01.09.2024
В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом
По району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом нанесли два удара, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T08:01
2024-09-01T08:01
2024-09-01T12:07
кривой рог
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
днепропетровская область
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. По району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом нанесли два удара, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области прозвучали два взрыва. Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома. <...> Первый удар был в пять минут второго ночи 1 сентября. Второй взрыв зафиксировали в том же направлении в 20 минут второго ночи", — рассказал собеседник агентства.По информации пророссийского сопротивления, на соседнюю с аэродромом железнодорожную станцию постоянно прибывают грузы, идет сортировка. На самом аэродроме находится действующий подземный командный пункт, а также подземные склады, которые также активно используются.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кривой рог
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, днепропетровская область
Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Днепропетровская область
В подполье сообщили о двух ударах под Кривым Рогом
Подполье: по району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом нанесены два удара
ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. По району аэродрома ВСУ под Кривым Рогом нанесли два удара, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Ночью 1 сентября в Криворожском районе Днепропетровской области прозвучали два взрыва. Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома. <...> Первый удар был в пять минут второго ночи 1 сентября. Второй взрыв зафиксировали в том же направлении в 20 минут второго ночи", — рассказал собеседник агентства.
По информации пророссийского сопротивления, на соседнюю с аэродромом железнодорожную станцию постоянно прибывают грузы, идет сортировка.
На самом аэродроме находится действующий подземный командный пункт, а также подземные склады, которые также активно используются.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.